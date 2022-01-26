2022年底縣市首長選舉，各政黨如何佈局備受關注。國民黨在四大公投、中二補選、罷昶接連吞敗後，資深媒體人黃暐瀚指出，現在藍營士氣低迷、一息尚存，並認為最受關注的六都選戰，目前呈現「三、二、一」的狀態。

黃暐瀚今（26）日在臉書表示，國民黨2018年的十五縣市「大勝」基礎早已不在，今年底的九合一選舉，藍營其實完全沒有優勢可言。而最受關注的六都目前呈現「三、二、一」的狀態：三都「勝負未定」、兩都「綠營穩贏」，一都「藍營領先」，其中勝負未定的三都是台北市、桃園市跟台中市。

台北市部分，黃暐瀚說注定三咖督，蔣萬安雖民調領先，但綠營35%起跳，勝敗關鍵在黃珊珊最後拿下多少票，如果黃珊珊能拿15%，蔣萬安就會「危險」；如果黃珊珊拿18%以上，蔣萬安就會「非常危險」，綠營可能的選將有陳時中、林佳龍跟謝震武，因此國民黨在台北市，不是穩贏。

資深媒體人黃暐瀚。(本報系資料照)

而在桃園，黃暐瀚分析，是四大公投唯一綠營並未全勝的直轄市，顯示桃園藍綠實力相當，且在議長邱奕勝宣布不選桃園市長後，國民黨立委萬美玲、魯明哲成為最可能的人選。綠營一說陳時中空降，也有地方立委鄭運鵬出馬，而桃園是鄭文燦的「本命區」，小英疼燦，勢必傾巢相助。

至於台中，黃暐瀚表示，林靜儀空降擊敗顏寬恒是藍營警訊，目前八席立委中六席皆綠，盧秀燕已無2018的韓流順風，民進黨目前看來，立法院副院長蔡其昌參選市長機率最高，另外全國立委最高票何欣純也有實力，兩人都是新潮流，最後應會擇一而出。

黃暐瀚續指，綠營穩贏的二都，是台南市跟高雄市，且連任機率99%。藍營的重點應該是在得票率，是要維持三成得票？還是努力衝到三成五，甚至四成以上？

在台南，黃暐瀚指出，黃偉哲遭遇陳亭妃的挑戰，要看蔡總統最後徵召誰，國民黨目前的可能人選有三，分別是上次參選的高思博、不分區立委陳以信跟台南市知名度最高的議員謝龍介。如果黨中央願意安排謝龍介進立院當不分區立委，謝龍介就可以不選議員，力拚市長，無後顧之憂。

而高雄，黃暐瀚直言，陳其邁連任無懸念，誰來都不會有太大差別。目前除地方議員出征，無黨籍立委高金素梅、國民黨台北市議員羅智強都很受期待，自己先前點名的朱立倫，其實是最佳人選，身先士卒，還能提振士氣，但他認為朱立倫不會這麼做，國民黨也只能繼續士氣低迷到年底。

最後談新北市，黃暐瀚說，侯友宜因藍營色彩不重，與黨距離很遠，常被國民黨支持者抱怨，但抱怨者沒有發現，離國民黨遠，其實正是侯友宜民調高的原因。至於侯友宜會不會選連任，有人認為他不會選2022，將直接挑戰2024。而黃暐瀚的看法是，侯會爭取連任2022，2024未必關他的事，就算有關，也是以後再說。