立陶宛蘭姆酒被大陸拒收，台灣菸酒公司出面購入，立法院法制局認為，菸酒公司雖然配合政府解決外交困境，但菸酒買賣已自由化且公司化，菸酒買賣要繳菸酒稅，且菸酒公司以營利為目標，應該建立績效監督機制。因應大陸對台灣外交處處打壓，法制局建議外交部研究成立專責基金，因應涉外事務緊急需要。

立陶宛因讓台灣在該國設立代表處，近期遭到大陸打壓，去年底一批外銷大陸的2萬瓶萊姆酒，被大陸「貿易報復」無法在大陸入關，經我國駐立陶宛代表處出面與財政部接洽，委由台灣菸酒公司協助購入轉售。

立法院法制局指出，國營事業雖然可以配合政府解決外接困境，但菸酒買賣已自由化且公司化，菸酒買賣要繳菸酒稅，菸酒公司以營利為目標，盈虧也要對股東負責，建議菸酒公司運作應制度化，即使須配合政府政策辦理，仍須建立績效監督機制。

台灣近年在外交上處處受到大陸打壓，若干國家在中共利誘及威脅壓力下，甚至與我國斷交，在兩岸外交競爭日益激烈下，類似案件可能會再發生，法制局建議外交部研究成立專責基金，因應涉外事件緊急需要。

台灣外交最大困境來自對岸，但兩岸交流的密切程度不容忽視，台灣要走出去參與國際組織，除爭取國際友邦支持，應積極透過各種管道與對岸接洽，進行兩岸各種交流，甚至重啟政治協商，以完善兩岸關係。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障