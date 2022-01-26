警方、消防救護車接駁將疑似食物中毒學生送醫救治。（翻攝畫面）

太魯閣國家公園觀雲山莊今上午發生疑似食物中毒的事件，13名來自雙北、桃園的國小學生，昨晚入住救國團觀雲山莊，吃了晚餐，陸續有8名學生出現學生上吐下瀉。因山區地處偏僻，警方與消防救護車接駁，將學生分別送到國軍花蓮總醫院救治，不過根據家長反映，除了晚餐外，昨停靠休息點時，也吃了肉粽、茶葉蛋等點心，到底哪個環節出問題？衛生局表示，將針對團體提到的休息站、關雲山莊等沿途用餐地點店家採樣，也會採樣學生檢體，

任姓家長受訪指出，該活動是由荒野保護協會舉辦，前往中橫為期7天6夜，共有13位孩童、3位家長參加，昨是活動行程的第3天，上午一行人從松雪樓出發前往觀雲山莊，中間停靠休息點時，由休息站提供肉粽、茶葉蛋等點心，眾人食用後，有小孩反映食物疑似有點臭酸，隨後今凌晨開始有人出現嘔吐、腹痛等症狀，至今早陸續有8名孩童送醫。

而昨天下午入住觀雲山莊後，有吃觀雲山莊提供的晚餐（桌菜）桌菜菜色有七菜一湯，主食是飯，菜色包括青菜、豆腐、魚炸豬排、滷肉、滷白菜、金針糖等。不過究竟哪個環節出現問題？仍須釐清。

根國軍花蓮總醫院一般外科科主任王友立醫師表示，孩童到院後有腸胃不適、上吐下瀉症狀，不能排除是腸胃炎，原因還要釐清；值得注意的是，8童中有一人有桃園龜山居住史、另一童則出現發燒症狀，目前已遵照中央流行疫情指揮中心規範，評估病患情況後進行採檢，確認陰性後才送進急診室進一步檢查、治療。

為此，衛生局副局長鍾美珠表示，已進行疫調，同時將針對團體提到的休息站、關雲山莊等沿途用餐地點店家，都會去採樣，也會採樣學生檢體。