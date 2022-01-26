因應全球電車數位化風潮，群創光電在經濟部工業局智慧顯示跨域應用政策推動下，攜手台北捷運，打造台灣第一數位廣告彩繪列車。風靡全球並且在遊戲、動畫等多方領域發展的寶可夢，1月27日起將於北捷板南線正式營運，預計吸引寶可夢迷搶搭首航數位列車，成為台北農曆過年打卡新亮點。

經濟部常務次長林全能表示，台灣顯示器產業研發實力執全球牛耳，透過台北捷運指標場域驗證，帶動台灣顯示器產業價值創新，國際輸出，拓展智慧移動至世界級產業地位。

群創布局智慧北捷，攜手晶達、振曜、元太、瑞訊智能、快易通國際媒體、聯光通實現前瞻顯示技術軟硬整合，串聯系統至場域經營生態系，打造科技北捷，強強聯手。

群創與系統商晶達攜手合作、共同開發48吋解析度FHD、高亮度1000 nits、低功耗、廣視角液晶顯示螢幕。群創跨足北捷341列車系統整合，客製國際智慧列車車規電源，軍規級Air Bond 塑膠安全保護蓋板，在北捷支持下，翻新15年西門子列車內裝，變身科技數位列車。

群創耕耘大型曲面異形切割顯示器，為全球一線車廠重要合作夥伴，發表36吋曲率R800mm/三拼接之4K廣告螢幕，以高信賴性前段LCD面板特殊切割與薄化技術，搭配高強化防撞AG (Anti-Glare)保護玻璃，進行短軸R800mm曲面全貼合，同時結合短軸R800曲面背光設計、呈現出高色飽(NTSC)80%、高亮度1000 nits 與廣視角數位曲面顯示面板，時髦優雅視覺效果，並通過鐵路列車車載電子設備EN50155規範及高強度振動測試，確保曲面顯示螢幕於高速列車之安全性與穩定性，全球首發。

群創積極參與開發大型彩色電子紙應用於智慧交通與零售場域，先進ACeP (Advanced Color ePaper) 高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，透過帶色的粒子，實現了包含八種原色的全色域顯示效果。

群創／元太／振曜攜手共創智慧捷運生態系，電子紙媲美藝術畫作質感表現，具數位、藝術質感、節能特色之顯示，此次以群創TFT背板及模組製造、元太彩色電子紙、振曜整機製造，推出28吋橫式電子紙、25.3吋直式電子紙與4.01吋手拉環電子紙。

彩色電子紙應用於智慧交通場域，打造無紙化的運輸環境，為國際前瞻公共政策及商業應用。電子紙豐富色彩吸引乘客目光，搭配「群創智慧廣告雲平台」上架更新文字及圖片內容，不但可取代一次性的印刷式紙製海報，同時也免去人員抽換海報的時間。電子紙看板只有在更新資訊畫面時才需要少許電力驅動，更新完成後便可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用的特性。智慧電子紙看板可做創意廣告、掃碼互動行銷、公益宣導、北捷網絡圖等訊息。

全球軌道交通業者推動ESG企業永續，群創推出二項解決方案協助北捷邁向ESG目標。群創偕同瑞訊智能獨家開發之「群創廣告雲平台」整合液晶(LCD)顯示螢幕與電子紙不同作業系統，透過雲端與車廂內不同顯示螢幕溝通，實現零接觸客戶管理系統。群創廣告雲平台亦改寫廣告營運模式，過去需動用大批人力夜間廣告換檔，透過雲端上架下架影片，即時換檔玩行銷，從每月計費，改為以秒計費。廣告主可鎖定乘客特質，精準投放，並可透過拉環電子紙掃碼進行雲端互動遊戲，動態創意行銷，抓住消費者心佔率，促進購買行動。 此外，從ESG企業永續之減碳議題來看，電子紙每天更新一次畫面表現，每年約可減少297公斤的二氧化碳排放，如果電子紙普及至140輛北捷列車，每年則可減少達數萬公噸的CO2排放，讓台北市躍升全球高節能低碳排智慧城市。

經濟部工業局陳佩利副局長指出，群創跨域整合智慧捷運軟硬體系統整合，串聯品牌消費者互動，建立商業模式，實現工業局「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議 」國產落地、國際輸出之重要目標。群創光電希望透過北捷綿密交通網絡，推動到更多重要站點，桃捷、台中捷運與新北輕軌等軌道建設，結合顯示科技與垂直應用產業發展系統整合解決方案，建構臺灣智慧顯示應用完整產業生態體系，成為企業永續獲利動能。