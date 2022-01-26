嚴藝文飾演李佳豫的姑姑，兩人合作有很多火花。（中天綜合台提供）

潘麗麗與李佳豫劇中互動溫馨感人。（中天綜合台提供）

由潘麗麗、嚴藝文、李佳豫、王凱、孫情、張瓊姿、陳子強等人領銜主演的家庭輕喜劇《城市情歌》，自除夕（31日）起在中天綜合台播出。李佳豫劇中飾演正向樂觀的女孩陳家福，面對挫折總是無所畏懼，哭過又是一條好漢，繼續向前！被問生活中都是如何面對挫折，李佳豫說，「生活中總會面臨許多挑戰，一定也有傷心痛苦的日子，很多時候沒有悲觀的權利，一定要想辦法生存下去。」

真實個性中李佳豫也和角色極為相似，堅毅的韌性讓她越挫越勇。除了個性相像，她還害羞透露其實和角色最像的地方莫過於「食量」，因為都對美食來者不拒，兩人更都是同屬大剌剌的個性。

《城市情歌》故事描述一家子三代同堂，生活中充滿歡笑和淚水，面對人生一次次的打擊，讓彼此的感情更加堅定，對他們來說，幸福即是有個圓滿的「家」。演出卡司陣容堅強，潘麗麗和嚴藝文分別飾演李佳豫的阿嬤及姑姑，3人在劇中有多場感情戲，李佳豫對於能和兩位影后級演員同台飆戲，至今仍很難忘：「超幸福！每次在現場就會被他們的表演逗樂，情感的流露都是點到為止，感動而不灑狗血，總能從她們身上學習到很多！」《城市情歌》取材貼近生活，是一部溫馨喜劇的小品，許多橋段都讓人會心一笑，李佳豫也盼觀眾能從劇中角色獲得啟發！

對於新的一年，李佳豫許下願望，「希望我愛的人跟愛我的人都健康平安。」這也巧與《城市情歌》的故事主軸相符，生活雖然平凡，但「愛」卻能讓人譜出不一樣的人生結局。《城市情歌》自1月31日起每周一至周五晚間8點在中天綜合台播出。