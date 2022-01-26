連日來降下大雪的雪山，25日先後發生2名山友疑因厚雪結冰打滑，分別在雪山圈谷及鞍部往翠池處墜落深達300米雪坡，雪霸國家公園管理處369山莊服務志工吳峻德接獲山友求救，迅速會同7名熱心山友出動救援，於26日凌晨4時及上午9點多先後安全救回梁姓、陳姓山友，無生命危險，已陪同下山就醫。
雪山山脈因近來連日降下大雪，整個山頭鋪滿厚雪，非常漂亮，吸引許多山友把握機會登臨賞雪，1隊由4人組成的登山隊，於25日攀登雪山時，疑因雪坡籠罩厚雪並結冰，其中梁姓山友在雪山翠池圈谷內側雪坡，不慎發生墜落，另1名陳姓山友，則在雪山鞍部往翠池處也發生墜落，墜落深度達300米，同行山友見無法救援，只好步行前往369山莊求救。
26日凌晨1時06分，求救山友抵達369山莊，向執勤的雪管處保育志工雪地服務員吳峻德求救，吳峻德迅速召集在山莊內休息的7名熱心山友，組成臨時救援隊，並於凌晨2時30分，攜帶AED、SKED以及救護包紮用品等出發救援。
經過2個小時的攀爬，臨時救援隊於凌晨4時36分，接觸第1位墜落梁姓山友，經過救援人員初步檢查傷勢與保暖後，確定梁某生命徵象穩定，稍事休息後由山友陪同返回山屋。
吳峻德等人繼續前行，於早上7點20分，抵達10.4K，準備下切雪山主峰下鞍部，找尋滑落300公尺的陳姓山友。早上9點，吳峻德一行人抵達墜落處後回報，有看到睡墊但沒看到人，推斷可能是由領隊攙扶回山屋，即轉往翠池山屋查看。
26日上午9時55分，救援人員抵達翠池山屋，接觸陳姓山友及領隊等人，經檢視後發現陳姓山友目前除了身體部分挫傷、流鼻血，腳持續抽筋外，其餘身體狀況正常，休息後由吳峻德及熱心山友陪同下山中，2名墜落山友均安全無虞。
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