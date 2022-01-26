梁姓山友在雪山圈谷不慎墜落，雪霸國家公園管理處志工服務員吳峻德與熱心山友緊急出動赴雪山圈谷救援，替梁某量測身體狀況無礙。（吳峻德提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處志工服務員吳峻德與熱心山友緊急出動赴雪山圈谷救援墜落山友。（吳峻德提供／謝明俊苗栗傳真）

連日來降下大雪的雪山，25日先後發生2名山友疑因厚雪結冰打滑，分別在雪山圈谷及鞍部往翠池處墜落深達300米雪坡，雪霸國家公園管理處369山莊服務志工吳峻德接獲山友求救，迅速會同7名熱心山友出動救援，於26日凌晨4時及上午9點多先後安全救回梁姓、陳姓山友，無生命危險，已陪同下山就醫。

雪山山脈因近來連日降下大雪，整個山頭鋪滿厚雪，非常漂亮，吸引許多山友把握機會登臨賞雪，1隊由4人組成的登山隊，於25日攀登雪山時，疑因雪坡籠罩厚雪並結冰，其中梁姓山友在雪山翠池圈谷內側雪坡，不慎發生墜落，另1名陳姓山友，則在雪山鞍部往翠池處也發生墜落，墜落深度達300米，同行山友見無法救援，只好步行前往369山莊求救。

26日凌晨1時06分，求救山友抵達369山莊，向執勤的雪管處保育志工雪地服務員吳峻德求救，吳峻德迅速召集在山莊內休息的7名熱心山友，組成臨時救援隊，並於凌晨2時30分，攜帶AED、SKED以及救護包紮用品等出發救援。

經過2個小時的攀爬，臨時救援隊於凌晨4時36分，接觸第1位墜落梁姓山友，經過救援人員初步檢查傷勢與保暖後，確定梁某生命徵象穩定，稍事休息後由山友陪同返回山屋。

吳峻德等人繼續前行，於早上7點20分，抵達10.4K，準備下切雪山主峰下鞍部，找尋滑落300公尺的陳姓山友。早上9點，吳峻德一行人抵達墜落處後回報，有看到睡墊但沒看到人，推斷可能是由領隊攙扶回山屋，即轉往翠池山屋查看。

26日上午9時55分，救援人員抵達翠池山屋，接觸陳姓山友及領隊等人，經檢視後發現陳姓山友目前除了身體部分挫傷、流鼻血，腳持續抽筋外，其餘身體狀況正常，休息後由吳峻德及熱心山友陪同下山中，2名墜落山友均安全無虞。