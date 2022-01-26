群創(3481)布局智慧北捷，與晶達(4995)、振曜(6143)、元太(8069)、瑞訊智能、快易通國際媒體、聯光通(4903)實現前瞻顯示技術軟硬整合，串聯系統至場域經營生態系，為台北捷運打造台灣第一數位廣告彩繪列車。而風靡全球並且在遊戲、動畫等多方領域發展的寶可夢，1月27日起將於北捷板南線正式營運，預計吸引寶可夢迷搶搭首航數位列車，成為台北農曆過年打卡新亮點。

群創與晶達攜手合作、共同開發48吋解析度FHD、高亮度1000 nits、低功耗、廣視角液晶顯示螢幕，並客製國際智慧列車車規電源，軍規級Air Bond塑膠安全保護蓋板，在北捷支持下，翻新15年西門子列車內裝，變身科技數位列車。

傳統北捷LED到站顯示螢幕僅提供站別名稱，資訊有限。群創借鏡日本JR線軌道特色，推出創新液晶到站顯示螢幕：運行路線雙語標示、起站-到站所需時間、到站交通樞紐指示、下車出口位置和乘坐車廂的距離、換車線路和列車時刻等多樣化的便民資訊，提升北捷數位科技行動力。

此外，群創今發表36吋曲率R800mm/三拼接4K廣告螢幕，以高信賴性前段LCD面板特殊切割與薄化技術，搭配高強化防撞AG(Anti-Glare)保護玻璃，進行短軸R800mm曲面全貼合，同時結合短軸R800曲面背光設計、呈現出高色飽(NTSC)80％、高亮度1000 nits與廣視角數位曲面顯示面板，時髦優雅視覺效果，並通過鐵路列車車載電子設備EN50155規範及高強度振動測試，確保曲面顯示螢幕於高速列車之安全性與穩定性，全球首發。

群創積極參與開發大型彩色電子紙應用於智慧交通與零售場域，先進ACeP(Advanced Color ePaper)高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，透過帶色的粒子，實現包含八種原色的全色域顯示效果。

群創、元太、振曜三方合作，此次以群創TFT背板及模組製造、元太彩色電子紙、振曜整機製造，推出28吋橫式電子紙、25.3吋直式電子紙與4.01吋手拉環電子紙，創造車廂藝術視覺饗宴。

電子紙豐富色彩吸引乘客目光，搭配「群創智慧廣告雲平台」上架更新文字及圖片內容，不但可取代一次性的印刷式紙製海報，同時也免去人員抽換海報的時間。電子紙看板只有在更新資訊畫面時才需要少許電力驅動，更新完成後便可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用的特性。智慧電子紙看板可做創意廣告、掃碼互動行銷、公益宣導、北捷網絡圖等訊息。