大陸環球網26日報導，戰機墜海事故也扯上中國來加戲？路透社報導，美國海軍25日證實，在南海發生事故的F-35C艦載戰鬥機墜入海中，美軍目前正安排打撈。有西方媒體迅速扯上中國，渲染「美軍和中國搶著打撈」。

環球網指英國《每日郵報》雖然沒有交待任何依據，於25日報導標題「渲染」稱：「降落時與卡爾文森號航母碰撞後，美軍急著搶在中國前面從南海海底收回價值1億美元的F-35隱形戰鬥機：擔心美國最先進戰機的祕密技術可能落入敵人手中」。

《每日郵報》稱，這是3個月內（美國及其盟友）第二次在海上損失 F-35戰機。美國第 7 艦隊發言人告訴《每日郵報》，美國海軍正在為失事戰機的打撈行動做出安排，「我們無法推測中國在這件事上的意圖是什麼」。

環球網指報導還進一步「渲染」稱，如果要避免其最先進的戰機落入中國手中，美國海軍面臨一個複雜的打撈行動。

美國海軍一架F-35C戰機24日在「卡爾文森」號航空母艦甲板上降落時發生事故，飛行員彈射逃生，共導致7人受傷。當時「卡爾文森」號航母正在南海。

美國第七艦隊在25日稍早聲明稱，這架墜毀在「卡爾文森」號航母甲板上並導致7名士兵受傷的F-35C戰鬥機，在飛行甲板邊緣失蹤。聲明還聲稱，「卡爾文森」號艦載機能在墜機事故後不久恢復飛行行動。另據美國海軍學會網站（USNI）報導，美國海軍沒有具體說明涉事戰機隸屬於哪個艦載機中隊。不過目前「卡爾文森」號載有10架 F-35C，屬於第147攻擊機中隊（VFA-147）。

美國海軍安全中心稱，這是自去年11月22日以來，第五次發生在航母上的A級航空事故。

這並不是F-35戰鬥機首次發生墜海事故。2021年11月，英軍一架F-35B戰鬥機從「伊莉莎白女王」號航母起飛時墜入地中海。隨後英方在美國、義大利幫助下，花了3星期才將這架戰鬥機打撈上來。而在更早的2019年4月，日本航空自衛隊的一架F-35A在飛行訓練時墜入西太平洋水域，除了事後尋獲一些機身殘骸碎片，戰機主體部分至今未能打撈。