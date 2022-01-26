李姓運將因在1年半內密集發生13起車禍，向保險公司申請理賠，保險公司起疑提告，檢警因李男幾乎每次車禍都沒有煞車痕，進而查出他是利用前車轉彎、偏向等機會加速前進挨撞，藉假車禍「碰瓷」索賠車損，詐領累計約20多萬元，台北地檢署26日依詐欺得利等罪起訴李男。檢方另懷疑李男涉嫌偽造車損清單，將另案偵辦。

據指出，年近60歲的李男，自2018年6月到2019年12月，發生13次車禍，以車損名義向保險公司申請理賠，由於次數過於頻繁，引起保險公司起疑，報警提告。警方調閱李男過去發生的車禍事故現場圖，發現李男幾乎每次車禍時，都沒有留下煞車痕，懷疑李男涉嫌假車禍「碰瓷」詐欺。

警方發現，李男專挑對方駕駛不注意的時候下手，包括前車打方向燈準備轉彎時，李男即從右側加速往前，讓對方不注意撞上，李男藉口對方太慢打方向燈。或者李男看到路口有車子等紅燈、迴轉時，故意不減速，往前與對方發生擦撞，發生事故後，李男都希望私下和解，不願報警處理。

檢方調查時，李男否認製造假車禍，但檢方依據相關事證，認為李男是利用對方擔心自己交通違規涉訟心理，故意發生擦撞向對方索賠，每次索賠1000元到5萬5000元不等，被害駕駛除一般民眾外，也包括計程車同業在內。