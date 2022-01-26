彰化縣政府依據民宿管理辦法第3條第2款第8目規定，公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，真正地讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿設立申請。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府依據民宿管理辦法第3條第2款第8目規定，公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，真正地讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿設立申請。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府依據民宿管理辦法第3條第2款第8目規定，公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，真正地讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿設立申請。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣內旅館共68家、民宿89間，但礙於規定，彰化市和員林市的民宿間數都掛零，讓不少有志開民宿夢想者遺憾，今年彰化縣政府開放新政策，「彰化縣彰化都市計畫區」全區開放民宿設立申請，吸引遊客來彰化漫遊。

過去，「彰化縣彰化都市計畫區」範圍內，除了參山管理處八卦山風景區範圍可以申請設立民宿外，其他皆無開放設立申請，讓旅遊業者興嘆。為了呼應產業迫切需求，彰縣府在2016年1月4日依民宿管理辦法公告開放民宿申請的「偏遠地區」。

彰化縣旅館最多在彰化市，多達25間，但民宿掛零，其次是員林旅館13間，民宿也是零，再其次鹿港有6間旅館，而縣府設定鹿港為「偏遠地區」民宿多達35間，各具特色，是最蓬勃地區，田尾是花卉、園藝故鄉，旅館1間、民宿也多達19間，統計彰化縣26鄉鎮市，旅館68間、民宿89間，共提供2677間房。

今年彰化縣政府應了許多人心願，依據民宿管理辦法第3條第2款第8目規定，公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，真正地讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿設立申請。

彰縣府城觀處長田飛鵬指出，讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿，可以達到簡便民眾申請、提昇行政效能、行銷彰化縣建縣300年以及擴大觀光產值等4大優勢，將大幅提昇彰化市觀光產業的經濟效益。

彰化縣長王惠美表示，彰化即將迎來建縣300年的光榮時刻，處處可見豐富的人文特色及歷史文化，彰化市的古蹟密度更是全國之最，因應自由行及體驗式旅遊風潮，讓遊客可以放慢腳步遊彰化，扭轉以往「走過、路過，沒有留過」的旅遊型態。希望透過擴大劃設全區開放民宿設立申請，可鼓勵民宿產業蓬勃發展，帶動地方觀光產業升級，充實觀光的深度與廣度，攜手開創彰化未來300年新局面。