太平洋公園主燈區則有「福星高照」虎年主燈及8個展區。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

迎接寒假與農曆春節，花蓮太平洋燈會今晚分別於壽豐鄉鯉魚潭風景區、花蓮市太平洋公園南濱段亮麗登場，以「虎」年生肖燈飾為設計主題，今晚開幕將準備888份禮物。因應新冠肺炎疫情，將採總量管制2500人等防疫措施。

花蓮縣政府觀光處表示，太平洋燈會自今天起至3月6日，僅除夕（31日）暫停展出，鯉魚潭展區為日間展區，上午9時30分至下午5時30分，每30分鐘有紅面鴨結合水舞演出，水上舞台還有虎年吉祥物、燈籠牌坊供民眾拍照打卡。

入夜後的太平洋燈區，有「福星高照」虎年主燈及8個展區，花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，燈座以植木與光球布置，白天是大型視覺裝置藝術，晚間是提燈藝術，8個展區分別結合虎及在地文化、石材紋理，展現老虎泛舟、海釣、搗麻糬、欣賞原住民織布等模樣，璀璨的燈光效果與煙霧特效，打造深具花蓮特色的主燈秀。

為落實防疫，太平洋燈區於活動期間，將實施相關人車管制作業：太平洋公園北側入口僅供接駁車輛進出、南側入口封閉並設置圍籬，管制各種車輛通行，活動場域禁止機車通行，參觀民眾由大門入口及太平洋公園北側入口進入，並遵守實聯制、手部酒精消毒、禁飲食及總量管制2500人等防疫措施。

今年活動規劃兩條接駁專車路線，分別為「太平洋公園→藍天麗池飯店→花蓮火車站→麗翔飯店→太平洋公園」及「太平洋公園→Kadda飯店→煙波飯店→翰品酒店→美侖飯店→福容飯店→麗軒飯店→東旭飯店→太平洋公園」，兩條路線都是自下午5時30分至晚間10時，每30分鐘發車。

今天晚間舉行燈會開幕活動，晚間6時開放民眾排隊，6時30分發放888禮物，晚間7時起由YOYO家族等表演團體接力演出。