台北市議員羅智強今（26）日在臉書與粉絲分享自己小時候的故事，透露小時候因為不像其他孩子一樣調皮搗蛋，曾被親戚開玩笑說「怎麼看起來傻傻的？」結果某日一家人去海邊玩耍時，他就因為心生一個奇怪的念頭，差點因此喪命，幸好一位阿伯將他救起，生命旅程才能繼續。

羅智強在臉書表示，小時候外木山不像現在每到假日總有許多遊客，幾乎只有在地基隆人才會前往戲水，某個夏日午後趁著碼頭沒有工班，他的父親帶一家人去游泳玩水，「那可是酷熱夏天裡最讓人期待的一件事，即便從來文靜乖巧的我，也變得興奮活潑起來」。

羅智強表示，自己本套著游泳圈泡在水裡，但可能是因為安全感的關係，他慢慢向深水區划去，還想「仰躺」在游泳圈上，結果在撐起身體的時候，因為重心不穩讓游泳圈打了個翻轉，自己也因此落水。

羅智強回憶，當時母親陪著妹妹在撥弄四處亂爬的寄居蟹，父親則正在教哥哥游泳，一向膽小聽話的他反倒成了父母注意力的缺口，而他在海裡拚命掙扎仍無法回到海面，「彩繪小鴨的游泳圈，就像甜甜圈似的，在我頭頂不到十公分的地方飄盪，像在嘲笑我不會游泳，還敢搞怪！」

羅智強說，當自己氣力用盡時，心裡反而產生一種詭異的平靜，只覺得泳圈上的小鴨在微笑，「彷彿要接引我去一個溫暖的地方」，幸好一位游過身旁的阿伯突然伸手將他從海裡撈起來，再把游泳圈套回他身上，接著便若無其事地游走，「阿伯似乎並未意識到，對他而言的舉手之勞，對我卻是生死交關」。

羅智強表示，因為害怕使然，自己並沒有告訴父母溺水的事，父母至今仍認為當天是個一家開心戲水的夏日午後，若非那個剛好游過自己身邊的阿伯，「閤家歡樂出遊的下午，恐怕會變成此生最悲傷的一天」。