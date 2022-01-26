為搶攻寒假的親子商機，台北寒舍艾美酒店即日起推出「小王子藝術」住房專案，週日至週三期間，入住豪華客房每房每晚5500元起、主管套房每房每8850元起，須另加15.5%的政府稅與服務費，專案含探索廚房早餐，再送「小王子的藝想世界75 周年特展」門票，並限量提供MILU文創「玫瑰與小狐狸」成人防疫口罩。另外，酒店特別安排館內藝術品的導覽行程，介紹「鹿鳴常春 - 開門見喜」、「溯」與「影子雕塑: 小王子」等收藏作品，標榜旅人彷彿是童話中的小王子探訪不同星球，展開美麗的奇遇。

「小王子的藝想世界 75周年特展」邀集國內外藝術家一起打造全新故事視角，即日起於台北華山1914文創園區重現超人氣經典《小王子》故事，內容搭配量身訂做的展場音樂，以及沈浸式互動投影，充滿奇幻氛圍的劇場空間，讓旅人體驗暖心的星球旅行。台北寒舍艾美酒店與此特展合作，推出「小王子藝術」住房專案，每房贈送兩張門票，邀請賓客享受童話藝術又療癒心境的展覽。防疫期間，特別限量加碼提供MILU文創「玫瑰與小狐狸」成人防疫口罩乙盒，以《小王子》故事為設計延伸，創意口罩更添童趣(口罩贈禮數量有限，送完為止)。

台北寒舍艾美酒店以「光與影」的當代藝術策展概念為主軸，全館擁有近700件的藝術品，「小王子藝術」住房專案以藝術充電為核心，結合「小王子的藝想世界 75周年特展」外，特別為賓客安排館內藝術品的導覽行程，其中，在客房樓層的梯廳也可以看到小王子的相關藝術品，由比利時藝術家Fred Eerdekens為酒店量身打造「影子雕塑: 小王子」，以銅線形成的影子雕塑，是摘錄《小王子》中的兩段話，「沙漠迷人之處，在於某處藏著一口井」、「心靈的感受比肉眼所見更加珍貴」，分別隱喻無限的希望與心靈的富足，希望透過導覽解說的活動讓旅人能更能體驗艾美酒店的美學氛圍。

「小王子藝術」住房專案包含隔日探索廚房早餐兩客，以豐盛美味開啟悠閒自適的假期，住宿期間可免費體驗艾美會館的健身房、游泳池與三溫暖，透過適度運動，喚醒身心能量，充實生活！同時，酒店提供友善的親子服務，針對小朋友特別升級供應小王子親子沐浴用品親膚天然的成分，讓大小朋友可以安心使用。限量專案，欲者從速，歡迎一同探索小王子的藝術之旅。