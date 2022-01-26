勞動部部長許銘春今天率隊勞動檢查立信建設位於新北市板橋區江子翠某建案，並發現違反職安法多項次，並開罰51萬元罰鍰，要求10處應停工改善，並提及今年職安署目標為較去年降低重大職災發生人數10％。

該營建場造價超過25億元，規劃1幢4樓，地上19層、地下6層，戶數達1125戶。

勞動部部長許銘春表示，年節前後易因趕工等導致發生職業災害，如昨天在台中市就因為發生感電職災導致勞工死亡，尤其在春節前發生十分痛心，要求職安署應嚴加查辦，並辦理職災補償相關事宜；她也提及，為了減少職災，職安署從今年1月7日起展開為期40天的春安勞檢、宣誓減災決心，除了針對營造場域外，也會針對如火力發電廠、石化廠等大型製造業，透過中央及地方合作，以督促事業單位落實相關措施與規定。

勞檢時發現如部分開口護欄未落實、防墜網未裝設、安全母鎖等未落實，可能導致勞工墜落等職業災害發生。

許銘春表示，此次勞檢共發現違反職安法項數達16項、共開罰51萬元，她強調，「勞檢目的不是開罰，而是要求事業單位應落實職安衛規定」，畢竟如果一個勞工發生職災、後面代表可能是一個破碎的家庭。

立信機構董事長賴運興說，要求所有同仁要把職業安全放在心中，畢竟沒有工安就沒有品質，雖然此工地大，但不能大而有小缺失，同仁應上緊發條。

職安署署長鄒子廉提及，為了減少重大職災發生，職安署也訂定今年目標為「11」，希望提升10％的勞工健康照護率，並希望降低重大職災死亡人數10％。