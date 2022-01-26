顏永烈（左起）、Jessica、大頭佛、阿翔、浩子搞笑拍除夕特別節目。（鬧著玩YT提供）

阿翔（中）裝扮韓團Bigbang權志龍亮相。（鬧著玩YT提供）

「鬧著玩」YT年度企劃「全球明星運動會」的彈瓶蓋比賽。（鬧著玩YT提供）

浩角翔起為「鬧著玩」YT年度企劃「全球明星運動會」認真討論比賽策略。（鬧著玩YT提供）

大夥一致認同最難完成的任務是「美食外送賽」。（鬧著玩YT提供）

由浩角翔起、顏永烈的YT頻道「鬧著玩」即將邁入第3年，訂閱人數在去年突破25萬人次，2年的時間內從零開始到現在業配量漸漸穩定，頻道也新增了4個女主持人(陳沐青、黃云歆、Jessis、Jessica)，7人合作讓影片內容變得更豐富，今年的除夕特別節目還擴大規格加入3位友人，企劃了5 VS 5對戰制的「全球明星運動會」，特別來賓有日本籍的一樹、義大利友人Antonio、及酗酒製作人。

「鬧著玩」年度國際級大企劃「全球明星運動會」，特別租下萬華體育館的頂樓作為比賽場地，製作人林佳錦說：「我們不一定是最認真的團隊，但一定是最有創意的團隊。」為求賽事逼真還加發音響，每人Cosplay進場，顏永烈扮韓星金宣虎、浩子扮演AV男優、還有人扮成白靈、安潔莉娜裘莉…等國際巨星，阿翔則裝扮成韓團BigBang中的權志龍，自掏腰包帶4位舞者準備熱鬧的舞蹈表演，在場的人都被他的認真嚇了一跳，阿翔說：「既然是年度企劃就要有年度企畫的規格。」

「全球明星運動會」將10位來賓分成2隊，比賽項目也跟頻道名字一樣很鬧，例如100公分超短跑比賽、桌上躲避球、美食外送賽、彈瓶蓋比賽樂棒球賽，想不到花最多時間錄製的是美食外送賽，2組隊伍分別要訂680元的鹹酥雞、10杯飲料（5杯全糖、5杯半糖）及2份甜點，需要所有品項都符合才算獲勝，其中一個項目出錯就要重新下訂單，顏永烈說：「想不到看起來只要動動手指點選的比賽項目反而最難。」

「鬧著玩」YT頻道2018年9月開始營運，想不到才運作半年就立刻遇到疫情而無法出國，製作人說疫情關係改走台灣旅遊路線，苦撐到現在每個月的廣告收入可以稍微打平拍攝與後製的花費。好不容易去年下半年的業配收入增加，頻道的能見度跟詢問度也越來越高，網路溫度計統計的男星轉戰YT排行榜也近到了第5名，接下來將與阿滴、廚佛Fred合作，製作人說：「終於看到頻道可以運作下去的一絲曙光了，拜託疫情不要再失控了。」