由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼･凱克》金馬獎提名導演黃熙自編自導，最奇幻寫實、幽默諷刺的原創台劇《良辰吉時》（Twisted Strings），26日發布主視覺海報及正式預告，超強卡司重磅曝光，有暌違小螢幕30年的金馬影帝李康生，搭配謝欣穎、楊祐寧、姚以緹、段鈞豪，以及金鐘視帝薛仕凌、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳姸霏、唐治平、瑞瑪席丹、黃遠、顏毓麟、林哲熹、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音、陳羅密歐與陳麗貞等眾多演技派金獎演員，更驚喜有暌違多年再次參與台劇的金馬影后張艾嘉友情加入，堪稱2022春季最強必看原創台劇。今日也宣布該劇定檔3月27日在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。

由CATCHPLAY集團旗下的影響原創、台灣百聿數碼創意與新加坡新傳媒Mediacorp共同出資製作、攜手華納傳媒發行的2022開春最強原創台劇《良辰吉時》，劇名靈感來自於一首知名的台灣童謠，歌詞講述了一隻猴子7天的生活，而劇中每一集的故事都是根據童謠裡的一句歌詞大致改編而成。繼上回超前導海報，僅放上一隻以絲線操控的魁儡猴，帶出本劇的神秘詭譎氣氛，讓人充滿好奇。今日釋出主視覺海報及正式預告，期待已久的演員陣容終於曝光，力邀國際級影后張艾嘉友情加入，她的側臉浮現於海報上，若有所思的眼神滿是故事，究竟影后在劇中是以甚麼角色貫穿全劇，讓人拭目以待。

透過正式預告能一窺《良辰吉時》的奇幻色彩，藝術總監黃文英巧手打造一座虛構的太平市，充滿奇特詭異的氛圍，既虛幻又真實。透過白潤音童言童語的旁白開場：「你們知道嗎？世界上有個奇幻的太平市，能把人生濃縮成7日。」從一場喪禮開啟太平市的第一天，死者卻是「藍天白雲」，段鈞豪坦承自己「弄丟了一具大體」，害飾演禮儀師的李康生秒噴沙士，接著薛仕凌與謝欣穎玩起「不該玩的遊戲」，楊祐寧則莫名被牽扯進一樁綁票案，還有更多荒謬離奇故事陸續發生，各種奇幻寫實與幽默諷刺就此展開。

短短1分半的預告，也藏有不少細節線索，楊祐寧臉上畫著小丑塗鴉，被人追債，金馬新演員陳姸霏莫名失魂走在窄巷，謝欣穎與李康生趁月黑風高跑到碼頭棄屍，蓬頭垢面的姚以緹在昏暗中喃喃自語。最終這些虛實交錯的故事、場景、故人，相聚在帆城之境。而角色間暗藏的糾葛與謎團，真相究竟是什麼？預告最後，事故翻車現場，搭配旁白：「日日是好日，時時是吉時，《良辰吉時》。」引領觀眾進入感官全開的戲劇體驗。