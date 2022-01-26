新北市消防局1輛消防車今26日清晨4時許，鳴笛趕往三衝區溪尾街公寓民宅救災，行經三重區溪尾街與慈愛街口時，被16歲無照駕駛的蔡姓少年所騎乘的直行機車攔腰撞上，蔡姓少年當場昏迷經救護車送醫急救，術後轉進加護病房，詳細事發經過仍待警方釐清。

當時，三重區溪尾街196巷傳出民宅火警，三重消防分隊1輛消防車鳴笛沿溪尾街直行，在接近慈愛街口時遇到紅燈，消防車減速，通過紅燈繼續直行。

未料，行經十字路口中央時，有1輛機車高速撞上消防車的駕駛座門邊，地上沒有留下剎車痕，騎士撞傷後當場昏迷倒地，救護車緊急送醫急救。警方事後查出騎士是無照駕駛的16歲蔡姓少年，手術後轉入加護病房觀察，是否飲酒尚待抽血檢驗報告，肇事責任由鑑識調查中。

消防局補充，車禍地點距離火場僅約50公尺，三重區溪尾街196巷的公寓民宅火警於凌晨4時50分撲滅火勢，僅廚房雜物燃燒，無人受傷。