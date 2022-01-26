新北市客家文化園區即日起至3月10日展出「食．客－客家美食特展」，特展透過調查研究計畫，重新彙整並演繹客家美食的文化意涵，以飲食為出發點，反映族群性格與精神價值，將客家族群敬天、惜物、感恩、關懷的精神，注入於日常飲食文化中，因應疫情，新北市客家局同時推出線上展覽 ，透過網路也能同步瞭解客家飲食的文化性與創新性。

客家局表示，以客庄十二大節慶的新丁粄為研究議題，檢閱客家食物在台灣北、中、南地區的百變與多樣性，藉由新丁粄在客家族群中所扮演的祈福、感恩角色，傳遞族群對萬物的虔敬態度，時移世易傳統食物會因食材處理手法或創新料理方式而有所改變，跳脫傳統的樣貌以多元、嶄新風味再現。本次特展藉由圖文展示、情境造景，讓遊客可以看見客家飲食在傳統與創新間的激盪與翻轉，體會客家精神在日常生活中的深刻影響。

新丁粄為客家多元米食文化，在家中添丁時製作，用於和祖先報告並祈求小孩平安健康長大，新丁粄與紅龜粿一樣，花樣都是象徵長壽幸福的龜甲。如今，性別平等意識抬頭，男孩女孩一樣好，家中添女娃兒時，同樣以紅粄為基底，製作桃形的千金粄，同樣象徵感恩與祈福。

展區規劃為靜態圖文展示與動態互動體驗區，尋舊識區，以圖文展示手法，介紹新丁粄經時代潮流演進，食物的文化符碼隱身街坊巷弄間，成為經典懷舊的美味佳餚；蘊文化區，運用情境造景，以老街街景展現米食文化傳達的意涵，「粄」為客家米食文化代表，用於歲時節慶敬天酬神、祭拜祖先，或用於工作空檔當成點心，吸取各地風土民情，變化多元且多樣口味，更紀錄族群遷徙的足跡。

創意美食（刨新義區）經久耐放、滋味獨具的各式醃菜，源於傳統客家惜物的智慧，而現代客家菜趨於精緻新穎，講究料理手法與盤飾造型，吸引人們嘗鮮；AR互動體驗（來食客家菜），將客家美食轉化為互動遊戲素材，營造親子同遊共學的另一方天地。

展覽期間將規劃DIY互動體驗活動，詳情可至新北市客家局臉書粉絲專頁 https：／／reurl.cc／zzo71a查詢。