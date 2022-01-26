年關將近，目前台南市整體蔬果魚肉價格與全台差異不大，僅部分價格微幅上揚，但仍屬合理波動範圍內。台南市長黃偉哲26日視察台南市綜合農產品批發市場時，要求市場管理處加強防疫工作，並落實實聯制，讓市民安心採買過好年。

黃偉哲率農業局長李建裕及台南地區農會總幹事楊憲仁等人，上午安南區農產品批發市場聽取簡報，了解青果、蔬菜、禽肉類及花卉的供貨情形，確保供貨充足、價格穩定。

農業局長李建裕指出，今年年初氣候穩定，各類農產品供應量充足，依農委會公布，全台高麗菜、結球白菜、花椰菜、大芥菜、蘿蔔等蔬菜的交易均價為每公斤24.1元；棗子、椪柑、桶柑、蓮霧、茂谷柑等水果的交易均價為每公斤61.5元。

漁產方面，交易均價為每公斤126.7元，對比近5年同期波動不大；畜產方面，毛豬在春節前2周預計交易均價每公斤76.5元，對比近5年同期約漲6.99％。至於花卉方面，產量持續增加，但隨著年節買氣增溫，價格也微幅上漲。

黃偉哲表示，截至目前為止，水果價格相對平穩，蔬菜部分則有微幅上揚，禽類、鷄鴨基本上是平穩，市府希望民生物資供應平穩，供需兩端都能夠平順，歡迎消費者在趕辦年貨時，多多選購在地品質優良安全的農產品。

因應疫情升溫，黃偉哲也請市場管理處配合強化二級防疫措施並加強清消，同時也呼籲民眾進入市場採買務必落實實聯制、戴口罩、量體溫等防疫措施，以防堵疫情擴大。