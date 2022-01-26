農曆春節將至，不少民眾已經開始準備紅包，想要兌換新鈔票，八大公股銀行自本周一開始就可以去換，另外，包紅包的時候有幾個禁忌要特別注意，其中包括紅包袋不要拿膠水來封口，否則財氣就被封掉了，且裡面的鈔票也不宜用舊的，否則恐讓財氣減弱。

過年給紅包有眉角，命理師楊登嵙曾分享「紅包14項禁忌」，其中比較多人都知道的是「紅包要用新鈔」、「紅包袋要拿新的」、「紅包的金額必須是雙數」、「金額要雙數」、「別在長輩面前開紅包」。

其餘的幾項禁忌包括「紅包袋別封口」、「百鈔代替千鈔」、「紅包別把錢摺起來」、「給長輩的紅包要逐年增加」、「給晚輩的金額要一致」、「包給晚輩的不宜比長輩多」、「別單手收紅包」、「紅包掉地恐漏財」、「紅包直式正財、橫式偏財」以及「不可將紅包錢花掉」。不想破財的民眾，記得不要做錯了。

由於下周一就是除夕了，不少人已經準備好換新鈔，而財政部也在臉書整理出可兌換新鈔的八大公股銀行，其中有台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、華南銀行、彰化銀行以及台灣中小企業銀行，全台共371家分行，另有郵局83家。

台北市可換新鈔地點。（圖／翻攝自財政部臉書）

上述這些銀行自本周一（24日）起至周五（28日）都可以兌換，其中100元的新鈔每人限換100張，其餘面額則是酌量供應。另也有超強網友做了一個Google地圖，讓想換鈔票的民眾，可在地圖上找到可換新鈔的銀行進行兌換。

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