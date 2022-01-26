我國從去年5月中旬升為三級警戒後，全面禁止外國人入境，導致缺工頻傳，為了解決缺工，勞動部去年提出「專案引進」移工，並在去年11月時開放移工第一階段入境、但要求移工應入住集中檢疫所14天並在集中檢疫所自主健康管理7天，原本擬從今年2月15日開放第二階段，允許移工可以入住防疫旅館，但現在國內疫情嚴峻，是否要有因應措施？勞動部部長許銘春今天表示，如果疫情不理想的話，會在春節後向指揮中心就疫情狀況提出相關說明，再由指揮中心研判、指揮官決定。

勞動部去年規劃移工引進專案提報指揮中心，包括來源國政府應落實審認國外仲介防疫計畫、限定來源國PCR檢驗機構、境外採檢PCR及一人一室隔離、嚴格要求國外仲介公司履行管理責任，並將採分階段引進移工、建立入境積分制、檢疫14日應配合採檢PCR、強化自主健康管理及雇主為移工加保醫療商業保險。

原本第一階段定於今年2月14日前，移工入境全數採集中檢疫，2月15日後除了集中檢疫外，移工也可以前往防疫旅館辦理疫。

「疫情仍要再觀察」，許銘春今天表示，因為桃園亞旭移工染疫事件，目前這幾天仍是關鍵時刻，仍要視狀況演變，如果圍堵有效，疫情穩定，仍會依原本開放時間開放，但如果疫情不理想的話，會在春節後向指揮中心提報後再由指揮中心研判、指揮官決定，一切仍要以國人的安全為優先。