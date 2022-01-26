台中捷運藍線因規劃增設「正英站」等設站變更問題，引發民進黨砲轟，立法院副院長蔡其昌與多位民進黨台中立委、議員齊聲怒轟，中捷藍線設站要公平，民眾需求不能等，痛批台中市長盧秀燕變「盧祕書」，沒有擔當無遠見，質疑幫地方派系、大樁腳炒作土地；台中市政府交通局表示，中捷藍線路線變更是要避免都市景觀衝擊等因素。

蔡其昌表示，盧秀燕上任3年多來在大眾運輸規劃上，有兩大問題，一是沒有效率，二是公平性大有問題，讓台中市「轉骨變大人」的大眾捷運系統，進度「好像烏龜在走路，還不時會走到陷阱裡」，盧秀燕對於工程的速度、時效、以及整體規劃、站點設置調整，都沒有效率，對於過去規劃的改變應該說明清楚。

立委何欣純痛批，國民黨主席朱立倫競選新北市長時，喊出「3環3線、我來實現」，結果完全沒有規劃，被外界譏笑「3環3線、只會畫線、夢裡相見」，擔心盧秀燕會重蹈覆轍，擔心不只藍線延宕，橘線、屯區環狀線都擔心變不見，呼籲勿因人設站只為利益考量。

立委張廖萬堅表示，藍線出現的重大爭議，市長為何沒正面澄清？應該調查清楚「正英站」涉及的爭議，不要讓國家預算變相成為地方派系炒作土地的幫兇，「為何大家說你盧秘書，因為沒有擔當」。

立委林靜儀認為，今天發現重大建設溝通過程市府和議員沒有充分溝通，甚至「很多資訊是在今天記者會上議員才聽到」，這對在地議員監督非常不公平，強調民眾需求不能等，希望藍線進度快追上來，同時設站的公平性、必要性應該評估、滿足市民的交通需求。

交通部路政司副司長張舜清則指出，台中市政府針對捷運藍線，若綜合規劃內容和可行性研究有調整，那這部分進到交通部內審查委員會後，都要經過合理性和必要性的評估，但目前都還在鐵道局初審階段，未來進到部內委員會後，台中市府需要對內容有合理的說明。

台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處處長張應當表示，可行性研究階段和綜合規劃階段的差距在於，綜合規劃階段比例尺較大、精細度較高，因此在綜合規劃階段要深入探討，像用地取得困難等等，且都市地區的捷運系統場站要服務就學、上班需求。

張應當也說，捷運線型、坡度、營運安全都要考量，所有檢討過程都是因應中央審查作業要點，經費增加部分是依據市場需求，原先沒有把台灣大道的土地徵收款計算在內，另因應物價上漲調整預算，並參考新北、台北捷運工程的發包單價去調整工程造價。