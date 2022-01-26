警消人員獲報到場時，發現鄭姓老翁已無生命跡象。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮一名70歲鄭姓老翁，26日上午9點多，載著兩袋蒜頭要訪友，但不知何故自摔，連人帶車摔入一旁排水溝中，警消人員到場時，發現鄭姓老翁已經無生命跡象。

通霄警分局山脚派出所長張景霖、警員黃嘉倫獲報前往處理，並連繫苑裡消防分隊到場支援，不過鄭姓老翁面部朝下，已沒有心跳。

根據了解，鄭姓老翁並無特殊病史，也不抽菸喝酒，不知何故自摔而發生意外。警消人員目前研判，鄭跌落水溝時受傷，但沒力氣爬起來，溺斃可能性高，不過詳細死因和肇事過程仍待釐清。