苗栗70老翁欲送友蒜頭 自摔溺死排水溝 13:112022/01/26 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 70歲鄭姓老翁疑似自摔，連人帶車跌進排水溝中溺斃。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消人員獲報到場時，發現鄭姓老翁已無生命跡象。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮一名70歲鄭姓老翁，26日上午9點多，載著兩袋蒜頭要訪友，但不知何故自摔，連人帶車摔入一旁排水溝中，警消人員到場時，發現鄭姓老翁已經無生命跡象。 通霄警分局山脚派出所長張景霖、警員黃嘉倫獲報前往處理，並連繫苑裡消防分隊到場支援，不過鄭姓老翁面部朝下，已沒有心跳。 根據了解，鄭姓老翁並無特殊病史，也不抽菸喝酒，不知何故自摔而發生意外。警消人員目前研判，鄭跌落水溝時受傷，但沒力氣爬起來，溺斃可能性高，不過詳細死因和肇事過程仍待釐清。 男子無照騎車自摔 刮地100公尺意識不清送醫 母遇車禍亡 家人捐救護車完成遺願 #老翁 #自摔 #蒜頭 #排水溝 #警消人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中大安農會結合雲林蒜頭 推辛香嗆辣蒜香腸 16:012021/11/19 寶島 高加索「蒜頭」凌晨猝逝 趴櫃台找獸醫理論身影成絕響 17:092021/11/07 萌寵 天雨路滑奪命 女騎士蘭陽大橋自摔 慘遭後車輾斃 21:402021/11/28 社會 台中街頭斷人手掌丟排水溝 3惡煞自首又和解判超輕 15:252022/01/01 社會 又是彰化139線！19歲男大生壓「死亡彎道」自摔 口鼻冒血慘死 10:542021/11/25 社會 19歲男與友人機車遊 台61西濱快自摔遭輾斃 10:582022/01/10 社會 自投羅網！工人酒駕返家抬頭見分局招牌 嚇到重心不穩自摔 19:342022/01/24 社會 南迴山棕寮路段「連人帶車」墜深溝 22歲女全身多處擦挫傷 12:272021/12/12 社會 北宜重機騎士自摔跌落10米深邊坡 吊掛救起臉部血腫送醫搶救 10:442021/12/04 社會 街頭追緝畫面曝！毒蟲巧遇「萬華緝毒王」心虛落跑狼狽自摔 15:362021/10/28 社會 男騎機車台9線自摔噴飛 慘卡3公尺深消波塊 11:562021/12/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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