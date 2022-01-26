據房仲業今（26）日最新統計，「年輕小資」、台北市總價1600萬元「有找」的物件，躍居為網路熱搜第一名，買房最熱門！

信義房屋今天公布最新統計，2021年網站主題找屋熱門排行榜，前三名分別為「年輕小資」、「新婚家庭」、「親子宅」。

專家表示，第一名為「年輕小資」主題，也反映房市「首購當道」。

根據信義官網統計，雙北地區符合年輕小資總價預算的物件，北市以中山、北投、萬華最多，新北市以淡水、新莊、汐止最多，首購族可優先看這些區域，有較大機會找到理想好房。

信義房屋官網統計2021年熱門找房主題瀏覽量，前三名分別為「年輕小資」、「新婚家庭」、「親子宅」；第一名主題「年輕小資」，以近捷運、市場、北市總價1600萬以下、其他縣市1200萬以下為總價篩選條件。

信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德分析，2021年的房市為「首購當道」，原因在於購屋信心自2008年以來創新高、通膨預期近年最強、貸款低利、台股新高等資金行情發酵，也讓2021年雖然短暫受疫情干擾，但疫情告一段落後，遞延買盤紛紛出籠，自用當道的趨勢下，又以首購買盤最為積極。