44歲的男星小炳，在哥哥大炳過世後便鮮少出現在螢光幕前，作為單親爸爸又得扛起照顧母親的責任，龐大的開銷讓他不得不身兼多職，如今在藝人好友所投資的炸雞店中擔任基層員工，雖然收入不比藝人的高峰期，但收入穩定讓他感到更踏實，更透露未來打算自己開店。

據《三立新聞網》報導，小炳目前在「大嫂團」洪百榕所投資的炸雞店擔任副店長，有趣的是該店員工有許多藝人，包含主廚是曾獲金鐘提名的演員曹景俊，店長則是前女F4成員Stacy，讓小炳表示本店最大的特色就是「都是藝人幫顧客服務」。

小炳當年與哥哥大炳一同闖蕩演藝圈。（圖／中時資料照）

從光鮮亮麗的演藝圈轉行到第一線接觸顧客的服務業，小炳似乎很能適應，「做服務業滿好玩的，一整天處於很熱鬧的情緒中」，剛開始工作時，他坦言的確有一段適應期，一不小心會因過度熱情而嚇到客人，不過他很享受和人交流的過程。

同時他也感嘆演藝圈生態嚴重萎縮，收入很不穩定「好的時候可以月賺10萬，但有時候收入僅9000。」這讓他經常無法應付每月的開銷，也因此決定找份正職、薪水穩定的工作。雖然在炸雞店工作沒辦法大富大貴，但生活過得去也能存到錢，除此之外，女兒央央已經19歲上了大學，讓他總算能夠卸下離婚多年來父兼母職的重擔，如今他的目標是未來能夠擁有自己的一間店。