大陸商務部網站26日消息指出，近日商務部等6部門聯合印發《關於高品質實施＜區域全面經濟夥伴關係協定＞（RCEP）的指導意見》，目標全面落實協定的市場開放承諾和規則，引導地方、產業、企業適應更開放環境。大陸商務部國際司司長余本林指出，要儘快熟悉RCEP各國關稅優惠承諾，搶抓區域貿易高度便利化機遇，擴大優勢產品出口和優質商品進口。

余本林更指出，企業應要吃透用好原產地累積規則，充分認識RCEP原產地區域累積規則的商業價值，用好RCEP原產享惠門檻更低的優勢，積極擴大中間產品生產規模，並積極參與本地區產業鏈供應鏈的重構，將企業生產和服務推向價值鏈的高端。

同時企業要根據自身經營發展方向，認真研究大陸與RCEP成員國間的國別關稅減讓情況，因國施策、揚長補短，著力擴大重點產品的進出口。

據《證券時報》報導，該《指導意見》打算通過高品質實施RCEP，以更高水準開放促進更深層次改革，把握RCEP發展機遇與各地方發展戰略緊密對接，推動地方高品質發展。引導鼓勵企業以RCEP實施為契機，進一步提升貿易和投資發展水準，擴大國際合作，提升品質標準，促進產業升級，增強參與國際市場競爭力。