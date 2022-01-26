近年大陸都市圈建設成為推進城鄉協調發展、加快新型城鎮化的重要載體。由清華大學中國新型城鎮化研究院組編的《中國都市圈發展報告2021》日前正式出版，顯示其中成熟型都市圈有6個，包括廣州、上海、杭州、深圳、北京、寧波等都市圈，總體得分與其他類型都市圈有明顯落差。尤其上海都市圈與廣州都市圈，作為大陸發展程度最高的長三角城市群和珠三角城市群（粵港澳大灣區）的核心，在所有都市圈中處於領先地位。

據第一財經報導，從2021年都市圈綜合發展品質評價得分來看，大陸都市圈發展水準的三個層級依然分明，可分為成熟型、發展型、培育型三類。

相比成熟型都市圈，發展型都市圈共計17個，多處於東部沿海和中部地區，與成熟型都市圈相比仍存在較明顯差距。發展型都市圈的綜合發展品質評價得分也存在較為明顯的差距，大多數都市圈處於加快一體化建設、提升發展品質的階段。

以武漢都市圈為例，報告指出，武漢都市圈存在武漢功能層級一家獨大，網路結構單薄；中心城市對都市圈發展支撐不足，區域間競爭壓力依然存在等問題。

再相比之下，培育型都市圈大多位於大陸中西部地區，呈現經濟發展水準較低，中心城市處於發展集聚階段，都市圈發展建設重點仍在經濟實力培育和中心城市能級提升等。