平時個性活潑直率的藝人楊繡惠，在節目上總是放得很開，既敢言又搞笑，獨特的嗆辣幽默感，深受觀眾喜愛，沒想到在圈內人緣很好、總帶來歡樂的她，今凌晨突然在臉書發文，語氣相當憤怒，痛罵「怎麼可以有那麼多眼盲的人」，更直接嗆聲：「裝無辜啊！我看老天爺怎麼收拾你」，讓眾網友非常好奇到底發生什麼事情。

楊繡惠半夜突然在臉書暴怒po文，開頭就火力全開：「怎麼可以有那麼多眼盲的人？被一個利用你的人騙，以為他會愛你，女人為何要這樣自己騙自己？有老公的、離婚的，有婚姻的，意淫很開心嗎？表明很可怕，當你們了解後會後悔」。

她接著繼續罵：「你們得到你想要的，別人得到他想要的，出錢得到快樂值得就好，有求你們在一起的園地哄哄你們，然後把錢淘(掏)出來、你們快樂了嗎？甘心被利用錢淘(掏)出來，一人出一樣誰都不要怨嘆」，但也表示，如果知道真心被利用了，也不要難過，「因為你也有被他哄的爽到，所以花一點錢又何妨？」。

文末，楊繡惠更直接撂話：「要知道故事的真相嗎？改天公布」，憤怒表示真心對待卻被當驢肝肺，「騙你們錢的，你當寶貝，我只能說老天保佑你們，在(再)裝無辜啊！我看老天爺怎麼收拾你」，很多人關心楊繡惠發這頓脾氣是怎麼了？她則在留言處叮嚀：「不要對號入座，我只是有感而發」，真的氣到一個不行。