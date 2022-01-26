作為實現大陸碳達峰、碳中和目標的重要政策工具，全國碳排放權交易市場有望實現擴容升級和新一輪規模增長。從目前進度來看，建材、有色兩個行業或成為第二批納入全國碳市場的行業，而石化、化工業的備工作也在加速中，約有2300家石化、化工企業符合納入條件。業內預計按目前碳價水準，到碳達峰的2030年，全大陸的碳市場累計交易額有望達到1000億元（人民幣，下同）。

據大陸生態環境部資料顯示，全大陸的碳市場第一個履約週期，共納入發電行業重點排放單位2162家，年覆蓋溫室氣體排放量約45億噸二氧化碳。總體來看呈現基本框架初步建立，價格發現機制作用初步顯現。

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓表示，下一步將修訂完善相關法規和技術規範，切實抓好全國碳市場建設，推動經濟高品質發展。

據《經濟參考報》引述廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺建議，目前全大陸的碳市場仍處於起步階段，未來還需要從多個方面開展建設工作。首先需要完善MRV（碳排放監測、報告、核查）體系，提高碳核算全流程的一致性、準確性和透明性，夯實碳交易基礎根基。

其次則是探索碳市場與電力市場的聯動模式，強化碳電市場的政策協同、機制互補；此外，引導企業加強碳資產管理能力建設，建立健全企業碳帳戶，提高企業參與碳交易的積極性。