美國通用汽車周二宣布將在密西根州投資70億美元，其中大部分將投入於大幅提高全尺寸電動皮卡的產量，此舉將加劇通用與競爭對手福特汽車爭奪北美電動車市場霸權的競爭。

不過，通用和福特這兩家美國老牌汽車製造商都將迎戰其共同的敵人—當今的電動車產業龍頭特斯拉。特斯拉在德州奧斯汀建造的第二座美國廠很快就會啟用，且該公司全年電動車銷量可望在今年突破100萬輛。

通用汽車宣布將在密西根州投資70億美元，預計到2024年底，其位於底特律-哈姆特拉姆克（Hamtramck）以及位於Orion Township的工廠電動車年產量估將超過60萬輛。此外，到2025年底，另外三座位於田納西、加拿大安大略省和墨西哥的工廠，將使通用在北美地區的電動車總產量擴大到超過100萬輛。

今年1月福特宣布在24個月內，該公司的電動車年產能將達到60萬輛，其中包括15萬輛電動皮卡F-150 Lightning。該公司表示，其目標是成為「北美第二大電動車製造商」，僅次於特斯拉。

去年福特宣布將與韓國SK Innovation合作，共同在田納西州和肯塔基州投資逾110億美元，打造新的電動卡車和電池工廠。

通用執行長Mary Barra周二在記者會上表示，通用將致力於「讓我們的家鄉成為電動車產業中心」。

通用的投資計畫亦包括與韓國LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）共同投資密西根州蘭辛市（Lansing）一座新電池工廠26億美元。這座新電池廠預計在2024年底啟用，將為通用位於Orion Township和其他地方的組裝車供應車用電池。

此外，通用汽車將斥資40億美元，擴大Orion Township一座工廠的產能，並將斥資逾5億美元，擴大兩座位於蘭辛生產內燃引擎車的工廠。

密西根州官員表示，該州將提供約8.24億美元的獎勵措施，部分將用於支持通用在當地創造的4000個新工作機會。通用最新發布的投資計畫亦獲得美國總統拜登的高度肯定。這位民主黨總統的計畫，是到2030年美國一半新車都是電動車或插電式混合動力車。