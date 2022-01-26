切入半導體供應鏈！新纖(1409)轉投資子公司新碩先進化工(Shinsol)26日在台南科學工業園區舉行新廠動土典禮，產線主要生產Grade5電子級高純度雙氧水，做為晶圓清洗劑；新纖董事長吳東昇表示，這是新纖拓展光電事業群不同領域的新產品嘗試，期望與國際大廠的合作下，建立堅實的技術基礎，奠定在電子材料產業的穩固根基。

新廠區租用2.4公頃土地，預計分兩期興建產線，生產Grade5電子級高純度雙氧水，每期年產能4萬噸，以生產精密晶圓的半導體產業為主要客戶，第一期廠房預計2023年首季完成。

動土典禮由吳東昇、台南市長黃偉哲、新碩先進董事長吳昕岳、總經理Mr.Lennart Mohlmann以及施工單位，進行祭獻及動土儀式，祝禱工程進行順利圓滿。

新纖是在2021年8月份與比利時的化學公司蘇威集團(Solvay)共同合資成立新碩先進化學公司，資本額達5億元，雙方持股各5成。主要負責生產、銷售電子等級的過氧化氫，產品將應用於晶圓清洗。

新纖指出，全球晶圓代工龍頭台積電(2330)已宣布將資本支出7成以上用於2、3、5、7奈米先進製程，以因應更加高階應用的需求，使得供應鏈之一的晶圓清洗劑需配合提高供給量與產品純度。

新碩先進指出，新廠區主要是為貼近潛在客戶在地設廠，並與國際團隊合作導入高純化技術與設備，生產符合國際市場需求的高品質晶圓清洗劑。

新碩董事長吳昕岳表示，除電子等級的過氧化氫，廠區未來還會生產其他不同種類的電子級化工產品，不過目前首要的任務是完成新碩首座廠房，並順利推廣業務。