農曆新年連續假期即將到來，康健人壽於春節期間服務不打烊，持續照顧保戶需求！除了提前給付滿期金讓保戶安心過好年之外，更提供24小時的網路投保意外險服務，保戶也可透過數位平台隨時上網查詢並管理自己的保單狀態，包括繳費狀況或提出保單資料變更申請，春節防疫期間不用出門也能輕鬆辦理保單事務。 為讓保戶安心過年，康健人壽特別提前在1月24日給付春節假期間（1月29日到2月6日）到期的滿期金。

此外，若保戶在春節期間剛好遇到展延寬限期、催告通知、投資型保單帳戶價值不足等情況，保費繳納到期日將自動延長到2月7日，讓年假期間保障持續不中斷。連假期間若需繳納保費，保戶可以透過ATM轉帳或康健人壽網路保戶專區服務平台，以活期帳戶轉帳支付保費。保戶如有保單相關問題，每天早上9點至下午6點都可撥打康健人壽客服電話02-6623-3688。

康健人壽的e元專區提供24小時不打烊的網路投保服務，透過手機或電腦就可輕鬆投保，共三種意外險商品供選擇，每天最低花費不到一元就可獲得百萬保障，民眾可趁新年好好規劃意外保障。即日起註冊成為康健人壽網路投保新會員，即可獲得全家30元全家購物金，完成投保還可抽Apple AirPods Pro，成功推薦好友註冊或投保可再抽888元全家購物金。

因應疫情現況，建議民眾再次審視自身保障，康健人壽的「醫定健康」定期健康保險和「終身醫靠」終身醫療保險，涵蓋完善的法定傳染病相關保障，像是10倍保險金額的法定傳染病慰問保險金，入住加護病房、燒燙傷病房以及負壓隔離病房再額外給付特殊病房住院慰問保險金，法定傳染病免等待期等，讓民眾安心防疫過好年。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，新冠肺炎疫情依舊壟罩台灣，提醒民眾還是要妥善做好防疫措施，春節期間可多加利用康健人壽網路保戶專區服務平台、手機APP等方式，隨時透過不同電子裝置查詢自己的保單。除了盡量減少非必要的外出和與人接觸機會之外，康健人壽也積極推廣的親子共同運動，鼓勵家長與孩子在春節期間跟著「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音，透過幾個簡單有趣的動作，獲得紓壓並增進親子關係。

也歡迎民眾上康健人壽好在康健會員平台，獲取豐富多元的健康生活資訊，透過平台上提供的各種檢測來了解自己的身心健康狀態。即日起至2月28日，註冊成為好在康健會員平台新會員，還可領取全家39元虎年開運金。