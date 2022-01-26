小禎跟14歲的女兒Emma感情很好，想替她再添個弟妹。（摘自胡小禎臉書）

小禎凍卵之前向醫師黎惠波諮詢相關問題。（孕醫生殖中心提供）

37歲的小禎（胡盈禎）2020年初跟爸爸胡瓜、弟弟胡釋安出席尾牙時，當時提到想幫14歲的女兒Emma添弟妹，還表示未來不排斥凍卵，可能會「未婚生子」。她日前順利完成凍卵手術，成功凍卵15顆，為晉升2寶媽做好萬全準備。

小禎透露原先沒有凍卵的念頭，隨著年齡增長，喜歡孩子的她開始思考，是否應該趁著年輕將健康的卵子先保存起來，「想說為什麼不給自己多一個選擇」，不在人生留下遺憾。小禎補充表示當初決定做凍卵最害怕的是變胖，因為聽到很多打針變胖的例子，但打完排卵針後體重體脂其實都沒有改變，只覺得身上腫腫的，護理師請她不用擔心，水腫的部分月經來之後便會恢復。

經歷過整個凍卵的療程，小禎讚嘆：「因為醫學的進步，不論是打排卵針或是取卵手術，都非常的快速，也沒有想像中的不適感，醫師及護理人員親切又專業的態度，讓我覺得選擇孕醫真的是最棒的決定！」

小禎2007年嫁給整形名醫李進良，育有1女Emma，但男方多次傳出外遇消息，2人直到2019年終於離婚。離婚後，小禎曾爆出和丁春霆交往，但去年傳出已分手，據悉主因是女兒不贊成2人交往，加上不想耽誤男方，所以決定結束戀情，她應該會等Emma成年後再談戀愛，目前暫把男女之情放一邊。