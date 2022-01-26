除外觀超吸睛外，車廂內的到場螢幕還大升級，能看到現在時間、目前溫度高低及車門開啟位置，出站旅客還能看著車站剖面表，得知各項出口、電扶梯、電梯、廁所及車廂節數。（黃婉婷攝）

同時還能得知各站行駛時間和轉乘資訊，等於將「台北捷運GO APP」視覺化。（黃婉婷攝）

整台數位列車被打造成超可愛的寶可夢造型，前兩節車廂地板還有各類寶可夢腳印、把手上也掛有寶貝球小型螢幕（黃婉婷攝）

數位轉型是當今潮流，台北捷運公司近期與面板大廠群創光電合作，打造全台首部以BOT案發包的「Smart Display Metro數位列車」，外觀配合時下最夯的寶可夢造型，預計明天上午10點正式於板南線啟航，車廂螢幕新增車廂節數、出口資訊及手扶梯位置，並告知各站行駛時間及轉乘點，未來赴約再也不怕迷路。

台北捷運公司今於板南線南港展覽館站舉行記者會，開箱最新推出的數位列車，為吸引旅客目光，整台列車被打造成超可愛的寶可夢造型，前兩節車廂地板還有各類寶可夢腳印、把手上也掛有寶貝球小型螢幕，一旁的動態廣告都充滿巧思。

除外觀超吸睛，車廂內的到站螢幕還大升級，相較過往僅能得知前後兩站資訊，如今能看到現在時間、目前溫度高低及車門開啟位置，出站旅客還能得知各項出口、電扶梯、電梯、廁所及車廂節數，同時還能得知各站行駛時間和轉乘點，等於將「台北捷運GO」APP資訊視覺化。

台北捷運總經理黃清信指出，參考日本JR線等軌道交通數位化趨勢，北捷將341型電聯車改裝成數位列車，打破傳統平面廣告的限制，結合5G及數位整合應用，預計會在明日上午10點於板南線正式啟航，民眾可利用「台北捷運GO APP」中的動態資訊頁面查詢即時位置。

黃清信說，列車中不僅有48吋液晶到站顯示器，還搭載4K曲面數位廣告螢幕，取代傳統LED面板，讓車廂投放更多動態、客製化廣告，開創更多商機，但收費怎計算他未透露太多，僅說列車採BOT專案進行，由投資方經營廣告、費用會採分潤共享成果。

根據北捷估算，每節車廂內共有4面智慧到站螢幕，整台數位列車共計有24個，每片造價約15萬元，未來會將試辦成效納入後續評估，看看未來是否每節車廂都比照數位列車，提供更豐富的到站資訊給旅客。