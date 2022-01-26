新北市汐止區連接台北市與基隆市，長期有交通壅塞問題，新北警去年2月起運用警用無人機於汐止區重要路口以制空視角觀察交通狀況，即時採取作為紓解交通。本次春節9天連假警方採用「汐止無人機經驗」，以無人機輔助監控交流道、重要道路及風景區，在最短時間採取因應措施，讓民眾返鄉出遊順利。
新北市交通警察大隊表示，去年起運用警用無人機於汐止區新台五路大同路口、大同路禮門街口、中興路康寧街口等重要路口，從空中觀測交通狀況，查出有號誌不連鎖、占用轉彎或直行車道、違規停車等問題，遂逐一採取改善措施。
交大舉例，曾於交通尖峰時段，發現汐止區往台北市方向部分號誌不連鎖，於是立即連繫新北市交控中心調整號誌時間，另也與台北市交控中心協調，讓雙北之間號誌達成連鎖，化解轄區交界處成為交通瓶頸點。
交大表示，春節9天連假除應用「汐止無人機經驗」，輔助監控平面道路交通，在最短時間內排除交通障礙，讓民眾出遊及返鄉順利。
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