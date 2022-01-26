陸軍澎湖防衛指揮部第一支援指揮部爆發彈藥庫士官販毒案。澎湖縣警局少年隊日前接獲線報，指稱有澎防部一名程姓下士擔任藥頭，載澎湖地區販毒，經過長時間監控，日前趁程員前往某宅配營業處取貨時，當場將他逮捕，並起出298包毒咖啡包，但程員辯稱是友人委託他前往取貨，目前已將程員移送法辦，陸軍獲悉後立即將其汰除，由於程員所稱的友人尚未清查出身分，警方憂心他仍有販毒嫌疑，且毒咖啡包恐流入部隊。

據了解，程姓下士任職於澎防部第一支援指揮部某彈藥庫士官，未料竟私下當起藥頭，在台灣本島以宅配隔海進貨後在澎湖地區販賣，警方獲報後進行長期監控，發現程員定期會前往某宅配營業處取貨。

本月22日，警方發現程員離營前往取貨時進行跟監，趁他載營業處取走包裹準備離去時，上前表明身分，當場將程員逮捕，並當場打開包裹後，發現內有298包毒咖啡包，但程員否認毒咖啡包為其所有，該批毒品經檢驗後，呈現MDMA及卡西酮毒品陽性反應，另採檢程員尿液，雖呈現毒品陰性反應，但仍懷疑他有涉入，依違反毒品防制條例將其送辦。

警方擔憂程員與口中所謂的友人，將毒咖啡包賣給同袍，目前已通知軍方進行清查，以防止毒品在軍營內擴散。

陸軍澎湖防衛指揮部今(26)日表示，所轄程姓士官休假期間，於營外涉嫌持有毒品遭警查獲，全案由澎湖縣警察局偵辦。

澎防部強調，將毋枉毋縱、配合司法調查，依「刑懲併行」原則，檢討程士行為、核予重懲汰除；另援引為例，持恆加強所屬法治教育，確維軍譽。