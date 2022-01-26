最近一年，台中房市燒燙燙、強強滾，清水房價也被順勢推升，1字頭房價正消失中？！房仲業者表示，最新一年度土地標售的溢價率已站上四成，未來在產業帶動就業的支撐下，下波補漲行情可期。

東森房屋台中清水加盟店指出，台中市清水區近年各項交通建設及生活機能逐步完善，使得清水不僅有在地買盤支撐，更吸引投資置產族目光。在地專家表示，以111年度市區素地標售案溢價率突破40%的表現來說，清水未來增值補漲空間大，有購屋需求之民眾可抓緊清水最後1字頭門票。

東森房屋台中清水加盟店林雅琪表示，清水區過去多為透天別墅產品，其主力客群都屬自住居多，但近年推案量不多，僅零星透天產品。

整體房價則因議題多、基期低而呈現「易漲難跌」格局，尤其是新預售案單價在疫情前後一坪漲價約3至5萬元，帶動中古屋房價也起漲。

房仲業者指出，以清水為例，中古屋透天現在要找到800~1000萬左右的房子，已經不容易，整體市況呈現供不應求。

林雅琪表示，近年隨著土地取得成本增加，原物料、人力等建築成本也節節攀升，市區預售案單價幾乎都是3、4字頭起跳，3房產品門檻也升至千萬，使得剛性買盤逐漸外溢至台中海線清水、梧棲等區域，且清水生活機能亦逐步完善，如台中港三井OUTLET生活圈、台中規模最大的清水國民暨兒童運動中心，以及清水車站跨站天橋，今年也將動工，使得前後站步行由原本的25分鐘大幅縮減至3分鐘，多項建設利多加持。

林雅琪表示，清水不僅生活機能到位，產業建設也相當被看好，市政府積極規劃港市合一，打造清水-沙鹿-梧棲海線新生活圈，創造台中港發展動能，加以台積電、大立光、捷安特帶頭，串聯中部科學園區、台中工業區、精密科學園、台中港加工出口區，形成科技產業鏈，打造成中部含金量最高的中科走廊，目前清水可說是1~2字頭最後門票，未來補漲空間大。

關於未來清水房市，林雅琪表示，從今年市區素地標售表現來看，未來可期。舉例來說，在1月19日開標的國產署中區分署111年度第1批標售案中，2筆清水銀聯段土地，合計312.64坪，總底價約4914萬元，開標結果全數標出，標售總金額約為7086萬元，溢價達44.2％。

其中清水銀聯段1417地號土地，達126坪住宅區，每坪底價約16.2萬元，標售底價2042萬元，共吸引9標封投標，即每坪約24.2萬元，總價約3055萬元搶標成功，溢價率高達49.5％。

林雅琪表示，雖然政府現階段積極打炒房，房地合一2.0會對市場產生一定影響，不過在政策利空當下，也是自用型購屋人擇優進場的好時機，選擇地點好、機能佳的個案，即使價格修正，長期持有也不需要太過擔心。