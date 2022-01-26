高雄產業助攻，高永機構在亞灣特區推出的新成屋「大船入港」，除了吸引企業主搶進，國內知名的資深歌手黃西田，在工作與生活重心移回南部老家之後，買進中高樓層的90坪產品，定居「大船入港」，該案自從2020年9月正式成屋開賣之後，近期房價已站上每坪4字頭，今年2月的實登可望看到5字頭。

高永副總經理徐淑華26日表示，「大船入港」位於高雄亞灣，原本就已因政策推動5年110億元預算的5G AIoT產業而受惠，吸引企業主、以及部分台商購買，去年因台積電決定落腳高雄煉油廠舊址，使得更多買盤湧進，來源更普及到高科技主管、以及醫生，買家除了看上亞灣豪宅和科技聚落，也因偏愛「大船入港」的區位和產品特色而買進。

她說，最近除了有一位傳產老板買進1戶90坪產品，生活和事業重心已經移回老家高雄的知名歌手黃西田，在雙方共同友人的介紹之下，也入手中高樓層的90坪產品，日前已經簽妥合約，辦理過戶中。

徐淑華指出，「大船入港」產品以90坪和180坪為主，2020年9月成屋正式開賣以來，每坪開價從38萬到58萬元，隨著高雄房價去年下半年升溫，已經稍微上調到每坪40.8萬元起跳。

她說，近期成交的中樓層價格都已站上4字頭，在今年2月之前，實價登錄最高成交價約每坪44.3萬元，2月份應該就可以在實價登錄看到5字頭的房價，每坪52萬元。

「大船入港」的買家、知名歌手黃西田指出，他的人生經過起起落落，看得很多，購買「大船入港」，定居高雄亞灣，不只是對財富的投資，也是他人生的另一項投資。

他說，購屋不只要住得舒適，也要看區域發展的未來性，由於全球通貨膨脹嚴重，錢都變薄了，房地產才是最好的保值資產。