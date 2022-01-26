初步數據顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間美國提供給世界衛生組織（WHO）的資金大減25%，德國取而代之成為最大捐助國。

路透社報導，美國提供給世衛的資金跟前一個2年相比大幅減少，是因為前總統川普對世衛有所不滿，斬斷對其的支援，而今天初步數據首次顯示出川普政府退出這個聯合國專門機構的規模。

不過拜登政府去年12月已做出新的承諾，包括支付世衛組織2億8000萬美元，使得美國接下來這個2年期提供給世衛的資金將再度回升。不過，華府未來是否繼續支持世衛，拜登政府同樣持質疑態度。

路透社檢視的一份尚未公開、含世衛初步數據的預算文件顯示，雖然世衛從其他捐助國募得更多資金，總預算上升，不過世衛2020和2021年從美國獲得的資金足足少了2億多美元。

初步數據顯示，在世衛最新的2年期預算週期中，美方支付6億7200萬美元，低於2018到2019年期的8億9300萬美元。

也因為如此，美國已不再是世衛的最大捐助國，取而代之的是德國。德國過去2年內陸續捐助世衛逾10億美元。

美國國務院並未立即回應路透社的置評請求，世衛發言人也並未立即提供官方說法。

● 世衛推財務改革 美：應先提升透明度

法新社報導，美國今天呼籲，世衛進行任何全面性財務改革，強化這個率領全球對抗COVID-19的機構之前，應該要先提升世衛的財務透明度。

世衛和諸多成員國一直呼籲展開重大財政改革，主張這個組織需要更可靠且更靈活的資金來因應眼前日益嚴峻的挑戰。

世衛最大捐助國之一美國雖同意有必要確保世衛的財源更具永續性，他們今天表示希望先看到治理方面的改革，並提高世衛的財務透明度。

世衛全球事務助理秘書長培斯（Loyce Pace）在世衛執行委員會會議上表示：「在考慮增加評定會費前，美國尋求更充分瞭解目前的經費機制、效率和決策。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110126