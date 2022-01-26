明天宣布開放日本核災區食品？吳釗燮回應了

蔡政府傳出最快明天宣布開放日本福島核災區食品，外交部長吳釗燮今天表示，他沒有相關資訊，但政府立場、政策、原則一致，就是依國際科學標準處理。至於開放後是否能換來台灣加入CPTPP？成功機率是否有10％？吳釗燮說，日方說食品與CPTPP是兩碼子事，不是相互掛勾，現在沒辦法用數字說明，就是努力協商，不過，「已經有好多國家給我們正面回應。」

311福島核災後，台灣至今持續禁止福島5縣食品進口，外傳核食極可能在立法院完成總預算協商後開放，表定最快明27日宣布，行政院長蘇貞昌今視察高速公路總局受訪表示，行政院會依照科學證據、國際標準，保護國人的健康第一。而立法院今研商外交部預算時，朝野也針對外交部長吳釗燮連番提出詢問。

國民黨立院黨團總召費鴻泰指出，福島核災區食品馬上就要扣關到台灣，目前駐日代表謝長廷的心也都向著日本，吳釗燮個人也覺得日本核食應該進入台灣嗎？吳釗燮說，政府的立場、政策與原則都是一致的，第一是幫人民健康把關，第二是依照國際標準與科學證據處理。

國民黨立委賴士葆追問，總統是否已告知這兩天就要宣布？日本是否將開放核災區食品當成台灣加入CPTPP的前提？是否只要宣布開放，日本就一定全力支持台灣加入？吳釗燮強調，他沒有收到相關資訊；至於台灣對CPTPP的參與的確是有討論，日方也說食品與CPTPP是兩碼子事，這不是相互掛勾的。

國民黨立委陳玉珍詢問，既然開放核災區食品與CPTPP沒有關聯，為何政府急著宣布開放？吳釗燮說，「急著進口輻射食品來台灣，這前提就不對了，因為有輻射的都會被我們擋在關外。」

但由於我國對於食品中的輻射污染訂有容許量，陳玉珍一聽見「有輻射就會擋」，立刻要求吳釗燮表態，一旦食品被驗出有任何輻射要怎麼負責？吳釗燮旋即補充說，有沒有輻射，是有科學標準。外交部不是主管機關，由主觀機關測量，主管機關會為國人健康把關。

國民黨立委曾銘宗則詢問，台灣若開放核災區食品，外交部評估加入CPTPP的可能性高不高？「我高估不會超過10％，這樣評估正不正確？有高於10％嗎？還是低於10％？還是你不敢表示意見？」

吳釗燮回應，到目前為止協商還在順利進行中，但現在沒辦法說百分之10還是百分之20，沒辦法用數字來說明，會努力協商。

吳釗燮強調，若有機會與日本政界人物、官員接觸，相信他們只要找到任何機會，都會提這個問題，「雖然加入CPTPP與開放食品是兩件事，但他們對這個事極為重視的。」至於加入CPTPP的可能性，現在沒辦法這麼容易地說，就是一個一個國家的協商，「已經有好多國家給我們正面回應。」