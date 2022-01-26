兩年來疫情衝擊，改變上班習慣，造就居家工作的興起，一零四(3130)今天舉行「當WFH來臨，你準備好了嗎？」線上記者會，旗下104人力銀行統計，1月有逾5300筆職缺註明WFH(在家工作)，雖然仍是徵才市場的少數(約占1.5％)，但與3年前相比已成長4.6倍；而有超過一半的的企業認為，WFH工作效率比進公司差，但綜合企業與上班族的調查結果，WFH有提高員工滿意度、吸引關鍵或海外人才、節省辦公室租金三大優勢。

COVID-19已延燒2年多尚未緩解，世界知名企業Google、Twitter、Facebook已允許全部或是部分員工居家辦公。為協助企業與上班族了解WFH，104人力銀行啟動「循環式調查」，去年5月台灣一度進入三級警戒，根據104人力銀行調查，58.1％的企業與37.7％的上班族曾WFH，Omicron緊張之前，仍在WFH的企業與上班族約5％，目前又開始增加。

調查顯示，54％的企業認為WFH工作效率比進公司差，比例遠高於8％的企業認為WFH工作效率比進公司好，兩者占比相差(效率淨流失)46個百分點。104人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受訪企業中，WFH工作效率淨流失46個百分點；工作產出淨流失41個百分點。不過，上班族自覺WFH對工作影響程度較輕微，自評工作效率比進公司好的比例高出企業自評21個百分點；工作效率也高出17個百分點。對於上班族自評的結果，透過循環調查49％的企業不認同，顯示出上班族過度輕忽WFH對工作的影響，未來若再進入WFH，企業如何給予員工更多的信任？員工如何證明自己的工作成果？是必須正視的問題。

此外，鍾文雄分析，企業與上班族一致認為，WFH有3大幫助：1.提高員工滿意度；2.吸引關鍵人才；3.節省辦公室租金。但是否有助於提高工作效率？企業與上班族意見分歧，是否能降低離職率？僅4%企業曾遭遇員工無法WFH離職，且員工離職考量因素能否WFH非主要離職原因，僅6％上班族曾因無法WFH離職，顯示WFH無法降低離職率。