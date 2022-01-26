受到電商平台競爭日益激烈及台股重挫拖累，近期富邦媒(8454)股價連番重挫，今天早盤股價再吞下第3支跌停，不過隨後反彈買盤進場，一度回到平盤，美系外資最新報告雖然給予富邦媒「建議買進」評等，但目標價下調至1750元。

各大產業企業擴大電商平台銷售業務，加劇電商平台業務競爭，且全球股市因各國央行利率政策傾向緊縮波動劇烈，高本益比個股遭到獲利了結賣壓，致使富邦媒股價連番重挫，早盤跌停1050元，失守1100元，千元關卡岌岌可危，所幸中場過後，搶反彈買盤進場，股價快速拉升至平盤附近。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，110年12月合併營收約80.1億元，年增約23.6%，為歷年同月新高，累計2021年第4季合併營收逾268.7億元，年增約30%，為單季歷史新高，110年合併營收約884億元，年成長31.5%，再創歷年新高。

美系外資最新報告指出，我們認為富邦媒momo可望受惠於台灣電子商務滲透率不斷提升、完善的基礎設施及更強的採購能力從規模效益，我們預期營業利潤將會加速增長，相較於其他領先的電商業者，MoMo.Com的營運高度面向B2C，我們看到多個潛在未來新成長商機，例如O2O物流服務的整合、貨幣化等；不過為反應3C產品短缺，今年上半年年成長放緩，將今年每股盈餘下調4%，給予富邦媒「建議買進」評等，但目標價下調至1750元。