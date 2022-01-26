蔡政府準備解除日本福島周邊5縣食品管制，傳出最快明日朝野協商總預算後宣布，不過，知情官員表示，明天還不會宣布解除日本福島食品的管制，至於何時宣布要看多方溝通協進度而定。不具名民進黨立委表示，農曆春節前應該不會宣布開放福島食品政策，預計最快農曆春節後才會宣布。

民進黨團總召柯建銘日前邀集黨籍立委與行政部會開會討論，通盤檢視各國標準及國際規範，會中相關部會官員透露，已經展開多方溝通討論，柯建銘會後強調，這個問題一定要面對，會與行政部會共同面對。

據了解，福島周邊五縣市食品開放已經箭在弦上，政府除與日方積極協商外，同時也與國內民間團體進行溝通。傳出有執政黨立委建議，為避免對年底九合一選舉造成衝擊，建議速戰速決，政府最快要在朝野完成總預算案協商後，趕在農曆春節前宣布開放福島食品。

對此，黨政人士否認春節前宣布福島食品解禁，強調相關議題的評估跟溝通還在進行中，福島食品開放沒有時間表，也尚未決定宣布時程。

不具名民進黨立委分析，福島食品解禁議題不像萊豬進口那麼敏感，因為全世界只是大陸跟台灣未開放福島食品進口，尤其是台日交流頻繁，只要清楚說明國際標準及嚴格把關，從去年底四大公投結果來看，民眾願意接受國際標準及科學依據，看待萊豬跟福島食品進口議題。