2022新北燈會將在三重區新北大都會公園舉辦，三重區公所今年特別與台灣泰迪熊協會合作，即日起在公所前大草坪展出台灣國寶熊等26隻大小泰迪熊，區長陳奇正也預告，燈會時還有106隻各式泰迪熊出沒新北燈會（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

2022新北燈會將在三重區新北大都會公園舉辦，三重區公所今年特別與台灣泰迪熊協會合作，即日起在公所前大草坪展出台灣國寶熊等26隻大小泰迪熊，區長陳奇正也預告，燈會時還有106隻各式泰迪熊出沒新北燈會，歡迎全國民眾2月4日到28日開心走入新北大都會公園賞燈，迎接福虎2022。

三重區公所區長陳奇正表示，在他擔任瑞芳區長時，就曾與台灣泰迪熊協會合作，當時是在瑞芳火車站、區民廣場展出18隻代表世界15國特色的泰迪熊。如今他到三重區擔任區長，再次與台灣泰迪熊協會合作，今26日起有26隻泰迪熊在公所前草坪展出。

陳奇正表示，新北燈會展期2月4日到28日，燈會展區也規劃「臥虎藏龍」、「小熊甜蜜森林」等7大主題燈區，及「整點主燈秀」、「陣頭藝演」、「音樂百匯」、「水舞展演」等6大類型演出，此外，106隻泰迪熊也將登場，每隻泰迪熊各有代表特色，繽紛的主題、色彩，展現出泰迪熊的俏皮好動。

陳奇正進一步表示，泰迪熊公仔是「新北限定，三重唯一」，106隻泰迪熊主題，包括12生肖、春夏秋冬、文化融合、節慶文化、象徵世界各國等在燈會期間在大都會公園與大小朋友們面對面接觸，每個遊客都可以與自己所屬生肖的泰迪熊拍照，打造自己專屬的同框合照。

陳奇正補充，民眾賞燈完，直接到新北最熱門的親子景點「熊猴森樂園」體驗七米高幸運草地景溜滑梯、彩虹溜滑梯、藍鵲攀爬網、山豬搖搖椅、大碗公溜滑梯、台灣黑熊盪鞦韆、7米高瀑布滑草場、樹幹攀爬區、樹蛙滑索等，渡過最難忘的的春節假期。

公所提醒，燈會現場週邊汽機車停車位有限，請民眾搭乘「桃園機場捷運線」或是「捷運中和新蘆線」於三重站下車即可抵達到燈會現場，請民眾配合戴口罩、自主量測體溫與手部酒精消毒，共同做好防疫措施安心賞燈。