總統蔡英文日前參加「蔣經國總統圖書館」活動引發蔣經國功過討論，對此民進黨籍桃園市長擬參選人黃適卓表示，「響應蔡英文打破統獨對立」，並且要建立「反共、保台、革新」的大聯盟以對抗中共謀台。

黃適卓表示，蔡英文重提蔣經國曾說的「反共保台」，如同現場對前總統馬英九、主席朱立倫公開質疑「為什麼國民黨不反共了？」當前美英澳等民主國家團結相挺台灣，打造印太安全榮景，也一樣強調民主反共的價值，應先團結在共同價值下，再釐清其功與過。

黃適卓說，從透過情治體系領導的威權統治到民主、交棒給台灣人，蔣經國的七海官邸有其獨特政治意涵，加上「文化」2字有所爭議，蔣經國總統圖書館的建立與李登輝前總統圖書館未來可能落腳於台大法學院，透過圖書館館藏以客觀討論其功過史實，未來有助於凝聚台灣集體認同。

黃適卓指出，蔣經國圖書館在設計理念上以兼具博物館與檔案館功能、服務全球漢學研究社群為宗旨，其中包含典藏蔣經國各種史料檔案。在台灣的發展史上，蔣經國扮演重要角色，如何詮釋其歷史軌跡與功過是當代課題；在中共威脅的當下，蔡英文說要「團結台灣、化解分歧」，這也是他從政至今時刻要求自己的從政方針。

黃適卓表示，蔣經國的歷史定位不必因為政治立場而文過飾非，應將所有作為攤平在社會大眾前，由人民來斷定。在台灣，蔣經國前總統永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，而另外有些人則記得他所代表的威權體制。

黃適卓提及，蔣經國曾說，「中華民國到今天所以能生存，有前途，有希望，有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共、不與任何共黨妥協的精神堡壘。」時空環境雖有轉變，但反共保台的基本立場卻是不變。

黃適卓指出，蔡英文藉由出席「七海經國文化園區」開幕，除了肯定經國先生的貢獻，以國家元首之尊，化解藍綠對立外，更高舉了經國先生「反共、保台、革新」的堅定立場，為台灣的政治發展畫下一個分水嶺，為台灣的政治工程規畫了新的格局，在蔡英文任期的最後2年寫下了歷史定位。

黃適卓認為這個格局就是台灣從此不分藍綠，只有「反共、保台、革新」才是全民共識，在這個共識之下我們要跨越黨派族群組成「反共、保台、革新大聯盟」，團結台灣對抗中共謀台，全力保台並革新建設台灣。