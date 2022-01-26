【LIVE直播】指揮中心記者會｜2022.01.26

本土疫情再擴大，指揮中心今天公布國內新增46例本土案例，境外個案也新增46例，本土疫情以高雄港12例、桃園自貿園區14例兩起相關群聚新增最多。

此外桃園加貝爾幼兒園群聚也擴大，新增8人確診，該幼兒園共10人染疫。以及新北亞東醫院2例、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店2例、台北市房仲業接觸者1例、4例龍潭退休男子相關、2例桃園錢都餐廳，感染不明，另還有1名因為症狀就醫採檢確診。

指揮中心表示，今新增的46例本土個案，以桃園最多，分別為14例桃園自貿園區、4例龍潭退休男子相關、8例加貝爾幼兒園，且新增2起感染源頭不明個案在桃園錢都餐廳，不過桃園錢都餐廳新增的兩案，正好串起了之前的大湳母女(案18135、18154)和孕婦(案18348)，這3人都曾去錢都用餐，另還有1名因為症狀就醫採檢確診。

桃園以外，高雄港相關12例，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店2例、台北市房仲業接觸者1例。新北市亞東醫院也新增2例。

指揮官陳時中表示，高雄港區疫調做得很清楚，職場中，有一個親密接觸者，也有工作聚會場合，今天共新增12例。裡面有1例是住在台南，為案18561，與台南善化肉圓確診員工案18533是夫妻關系。而案18533是修船工案18516的家人，2人有一起共餐，屬於同起群聚所以歸到高雄港相關。

陳時中表示，今天桃園29例，案18555是新的案例，目前沒有相關關聯情況。另外，自貿港區部分，當中本來有102人確診，前天的採檢因為在自貿加值園區當中，看起來沒有確診個案，昨天對於原本加值園區中，相關人員原本有兩家公司比較嚴重停工，昨天共採檢2789人，採檢出5人陽性。都是本國籍。二採檢時確診因為居家隔離中，亞旭必須維持停工。

有關龍潭退休男性案18514，陳時中表示，他的足跡多了點，他自己有租屋，但大部分時間都到姊姊家用三餐，因此姊姊也卻診，同餐廳用餐時，也有人確診，所以新增4個確診案例。

而感染源不明的案18135太陽能公司設計人員確診，他的媽媽也確診，曾經有大湳足跡在，案18348單獨案件，本來是兩個沒有來源的，現在新增18616、18617、18348有在同一個餐廳，雖然不認識，但在同餐廳同時段一起用餐，來源不明的群聚。

加貝爾幼兒園部分，陳時中說，案18530，是昨天報告過的來源也是不清楚，一對幼兒園姐妹，家中的人也都確診，叔叔、堂弟堂妹也都確診，再加上一個是學校的同幼兒園的同學。因此案18530、18531，家庭6人，另一個家庭3人。

另外，還有5例，從宜蘭礁溪酒店職場群聚，其中案18495，案18521兩人昨天說過在台北有聚會，足跡遍佈信義區多家百貨公司，因為案18521有跟16名朋友聚會，其中有兩名朋友確診。

至於，雙北案18375台北房仲，因為日前確診的案18518雜誌編輯的蘆洲朋友一起吃火鍋被傳染。另外並非同一天吃火鍋，案18397在另一個餐廳，跟案18595在足跡上有前後，在同一家餐廳中用餐，雖然不認識，案18397中間過去用餐時和案18590有同餐廳。因此找到案18590，是一個幼兒園老師。大家會提到說，還有一個親戚在相關電視台服務，相關關聯性還需要由地方做疫調。

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增92例COVID-19確定病例，分別為46例本土個案及46例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(9例)、英國、加拿大及荷蘭(各2例)、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、法國、中國、瑞典、柬埔寨、越南、新加坡(各1例)移入；另23例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月25日。