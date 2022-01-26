台中精武東路一家超商外座位區26日中午發生槍擊案，一名男子頭部中彈，當場沒有呼吸心跳，警消獲報到場，男子已無呼吸心跳，目前已將人送往國軍台中總醫院搶救，警方已介入調查緝凶。

台中精武東路一家超商外座位區26日中午發生槍擊案，一名男子頭部中彈，當場沒有呼吸心跳，(馮惠宜翻攝)

台中市勤指中心12點26分獲報，在精武東路一全家超商外發生槍擊案，一男子遭歹徒轟頭，歹徒疑似徒步離開現場，警方也發動警網到場搜證並追緝，以釐清槍案原因。

台中狙殺！男超商外遭開槍爆頭無生命跡象，槍手從容離去。(翻攝自記者爆料網)

消防隊獲報後到場，發現該名男子頭部中彈，已無生命徵象，目前正送往國軍台中總醫院搶救。