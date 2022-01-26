台股即將於今（26）日封關，到底要抱什麼股票過年較優，投資專家建議，應以具有高殖利率題材的防禦型股票為主。依CMoney統計，近5年平均股息殖利率逾4％，且近3日外資買超千張以上，計有緯創（3231）及元太（8069）等9檔個股。

台股高殖利率個股相當多，近5年平均股息殖利率7～9％以上的有遠見、總太、來思達、禾昌、美亞、至上、中連、信立、根基、禾聯碩、迅德、遠雄、茂訊、晶采、凱羿-KY、華祺、強盛、特昇-KY、裕日車、漢唐、長虹、華固、漢科、互動、大億金茂、上奇、慶生等27檔。

但上述27檔上市櫃公司多屬於中小型股，近3日較欠缺外資買超，尤其近日外資狂提款台股，致多數個股無外資買盤照拂。

若進一步以近5年平均股息殖利率4％以上，優於目前銀行一年定存利率不到1％，同時近3個交易日法人買超，計有緯創獲外資買超2.24萬張，元大近4千張，橘子及和碩都在3千張上下，此外，興富發、中砂、文曄、華擎、華票等，都各獲外資買超1千張以上。