「2022台灣燈會在高雄」最震撼平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。 （柯宗緯翻攝）

因高雄疫情升溫，燈會團隊也特別與12大宮廟發起祈福儀式，並預計發放20萬盞眾神加持過的大吉虎小提燈給民眾。（柯宗緯翻攝）

因高雄疫情升溫，燈會團隊也特別與12大宮廟發起祈福儀式，並預計發放20萬盞眾神加持過的大吉虎小提燈給民眾。（柯宗緯翻攝）

高市府為祈求早日消弭疫情、台灣燈會圓滿順利，12大宮廟齊心為台灣燈會虎爺小提燈祈福，特別發起「台灣燈會祈福灑淨、大吉虎提燈過爐加持儀式」。（柯宗緯翻攝）

「2022台灣燈會在高雄」推出多檔精彩展演，高市文化局今（26）日再公布，將推出最具視覺震撼的平行展「千手光劍-機械手臂光之展演」，2月1日起至2月28日於愛河灣主場棧伍庫展出，一次看24支機械手臂揮舞光劍，彷彿重現電影星際大戰經典場景。另因高雄疫情升溫，燈會團隊也特別與12大宮廟發起祈福儀式，並預計發放20萬盞眾神加持過的大吉虎小提燈給民眾。

文化局指出，這是一場由機械手臂擔任主角的無人展演藝術，機械手臂沒有生命，卻可以運用人類智慧，創造更多的可能；特別感謝在地科技大廠日月光集團提供24支六軸機械手臂，與強大的技術團隊，開創智慧科技與藝術創意的結合，讓生產線自動化工業設備成為展演主角，上演猶如千手觀音般的奇幻聲光秀。

「2022台灣燈會在高雄」以防疫為優先考量，運用智慧科技升級燈會防疫措施，採取燈會碼實名制預約看展。民眾可事先以手機上燈會智慧防疫平台註冊燈會碼，便可進行燈會平行展「千手光劍-機械手臂光之展演」的預約，自2月1日起，每天上午10時到晚間22時，20分鐘為一個場次。

展演創意團隊「FREES」表示，策畫靈感來自於《星際大戰》（Star Wars）中的世界觀，象徵絕地能量的光劍（Lightsaber）由可編程旋轉的LED燈管（Rotating LED Tube）以DMX訊號遠端控制，結合音樂與搭配燈光的色彩變化，透過六軸機械手臂的迴旋、起伏，營造彷彿真人揮舞著光劍的動態效果，呈現多層次的視覺畫面。

此外，適逢新冠肺炎疫情再起，高市府為祈求早日消弭疫情、台灣燈會圓滿順利，12大宮廟齊心為台灣燈會虎爺小提燈祈福，特別發起「台灣燈會祈福灑淨、大吉虎提燈過爐加持儀式」，凡是前20萬名購買五行暢遊碼的民眾，都有機會獲得眾神加持的大吉虎小提燈，讓民眾帶著過爐後的小提燈，獲得平安福氣。