農曆年即將到來，警政署規劃自24日起展開為期15天加強重要節日安全維護工作，淡水警分局為讓所有淡水、三芝區民眾能安心過好年，動員轄區義警、民防於專案工作期間，每日晚間10時至凌晨2時至轄內10處派出所協勤，針對轄內重要金機構、超商、治安熱點加強巡邏，適時填補夜間警力空隙，讓春節期間民眾能平安、安心過好年。

「加強重要節日安全維護工作」24日起跑第一天，淡水警分局規劃擴大臨檢勤務，動員所屬警力與民力計82名，以優勢警力針對轄內易聚眾滋事場所加強臨檢查察，並擇於重要聯外道路，實施路檢，針對可疑人、車及因民眾年節尾牙易酒後駕車等危害民眾行車安全加強攔查，該日共查獲詐欺及洗錢防制法通緝犯2人、賭博罪8人、公共危險罪4人，取締噪音車10件。

淡水分局長黃南山表示，今年「加強重要節日安全維護工作」仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，分局針對金融機構加強巡邏勤務，規劃防竊、防搶勤務，也提供民眾存(領)款及護鈔服務等，在有限的警力之下，結合義警、民防、義交等民力夥伴加入協勤，共同維護轄內治安、維持交通順暢及為民服務，讓民眾安心過好年。